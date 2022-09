¿Dónde estás, Sugey?

Desde hace un año Rosa Alma le pide a Dios que su hija regrese a casa, para abrazarla, decirle lo mucho que la ama y poder aliviar el dolor que siente en el alma. "¿Dónde estás mi princesa hermosa?, es bien difícil vivir así porque no te tengo conmigo. Tú sabes que te estoy buscando, hasta donde tope, tú me conoces", dijo la mujer, entre lágrimas y con la voz entrecortada.

En su memoria guarda perfectamente el 4 de septiembre de 2021. Ese día le cambió la vida, cuando desapareció su hija Yajaira Sugey Parra Hernández, que en ese entonces tenía 20 años, y su acompañante David Garay Quiñones, de 24 años. Ambos, habían viajado a las playas de Mazatlán, Sinaloa.

Desde entonces, la búsqueda de Sugey, originaria de Torreón, Coahuila, ha sido un calvario, sobre todo porque las líneas de investigación no son claras y Rosa Alma percibe indolencia de las autoridades. Ha sido un año de incertidumbre. No sabe si su hija tiene hambre, si está sufriendo o pasando frío.

"Ya tengo pensado ir a la Ciudad de México, a hacer un plantón en el zócalo, a pedirle a López Obrador que me ayude, cuando vino a La Laguna yo le entregué un escrito, le aventamos como tres o cuatro lonas adentro de la camioneta, se comprometió, él dijo que sí, pero no ha hecho nada".

NO VOY A PARAR DE BUSCARLA.

El primero de septiembre del año pasado, Sugey salió rumbo a Mazatlán con David, a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta. Rosa Alma recuerda que en un inicio, también irían amigos de David, pero al final no sabe qué pasó que terminaron yéndose sólo su hija y el joven, a quien tenía poco de haber conocido. Rosa Alma no lo conocía en persona, Sugey nunca lo había mencionado en las pláticas que tenían.

"Como a las tres, cuatro de la tarde aproximadamente, salen rumbo a Mazatlán porque como iban a ir un grupo de amigos, al último no sé qué pasó, no sé por qué tomaron la decisión de no ir ellos y se van nada más mi hija y David. Llegan allá a Mazatlán como a eso de las once y me doy cuenta porque ella sube estados en WhatsApp, de hecho se ponchan en Durango.

De ahí para adelante yo hablo con ella, me dice que los amigos de David no quisieron ir. Y por WhatsApp me estuvo contando cómo estaba, todos los días y subía estados, de hecho el día 4 de septiembre me manda ubicación de unos pollos porque dijo que estaban muy ricos y que para cuando fuéramos en familia ahí llegáramos".

Más tarde, Sugey le avisa a su madre que ya iban de regreso a Torreón y que unos amigos la esperarían en la casa. "Me dice que ya vienen de salida y de hecho se ve en la caseta que pasan por ahí, en la caseta Vainillo, el muchacho no traía dinero y la pagó el guardia de seguridad. David les menciona que va a una fiesta a Concordia y de ahí ya no se supo nada. ¡Cómo maldigo el día que ese muchacho fue a la casa por ella!. Ella es bien tierna, confiada, ese fue el error, confiar".

Con la familia de David, Rosa Alma no tiene comunicación. Por su cuenta y desde septiembre de 2021, acudió a la Fiscalía del estado de Sinaloa a presentar una denuncia por la desaparición de su hija y comenzó a pegar volantes por diferentes puntos de Mazatlán. En su desesperación, ha buscado a su hija en Centros de Rehabilitación, hospitales, en ejidos y colonias y además, ha recurrido a los gobernadores de Sinaloa y Coahuila, Rubén Rocha Moya y Miguel Riquelme Solís, respectivamente, pero no ha tenido resultados efectivos.

Ella sola se ha encargado de buscar a Sugey "hasta por debajo de las piedras" y nadie, ni el miedo la han podido frenar. En medio de su rabia y tristeza, Rosa Alma quiere verdad y justicia. Quiere que Sugey siga en la memoria de este país y que no se olviden de ella.

RETOMARÁ LA BÚSQUEDA

En mayo de este año, Rosa Alma sufrió un accidente automovilístico mientras se dirigía a Mazatlán, Sinaloa, para continuar con las diligencias para la localización de su hija. La señora iba acompañada de agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Coahuila, lamentablemente uno de ellos murió. A Rosa Alma le practicaron una cirugía de columna en Torreón y esta semana será intervenida debido a una lesión en el brazo. Después de la operación, comenzará la rehabilitación y tendrán que pasar varios meses para que pueda recuperar la movilidad en su brazo derecho. "Pero así voy a buscar a mi hija, no voy a parar de buscarla porque mi vida ya no es la misma. Si Dios me dejó viva fue por algo, yo le pido que ya me la regrese, ya es tiempo, ya es un año. Yo le he dicho a mi familia que si el día de mañana me pasa algo, ellos la sigan buscando porque yo sé que está viva, mi corazón de madre me dice que mi hija está con vida".

ONU INTERVIENE

Ante la inacción del Estado Mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente (AU núm.1525/2022) donde conmina a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para proteger la vida y garantizar la integridad personal de la joven de manera inmediata.

En un comunicado fechado en Saltillo, Coahuila, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., señaló que, a casi un año de su desaparición, tanto la Fiscalía de Sinaloa como la Fiscalía de Coahuila han incumplido con la búsqueda e investigación para dar con su localización, pues hasta ahora su tarea ha sido: una investigación deficiente y poca colaboración conjunta, no tipificar el delito de desaparición (el delito que usan es privación de libertad por ausencia), negarle a la familia de Sugey información sobre su caso e imposibilitarles el derecho de participar en el proceso de investigación, así como no otorgar medidas de protección integral y seguridad durante las acciones de búsqueda.

Por lo anterior, el Comité urgió al Estado mexicano a realizar una búsqueda integral, tomando en cuenta el contexto local en el cual ocurrió la desaparición, así como hacer una investigación con perspectiva de género y evaluada periódicamente hasta dar con resultados positivos. De igual forma, piden investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades y organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de búsqueda e investigación y garantizar medidas cautelares y de protección a favor de la familia que preserven su vida, integridad y permitan el desarrollo de las actividades relacionadas con la búsqueda.

Del primero de septiembre de 2021 al 2 de septiembre de 2022, se tiene un reporte de 112 personas desaparecidas y no localizadas en Mazatlán, Sinaloa. El 14.29% son mujeres, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en su versión pública.

Sin rastro

Desapareció hace un año.

* Al momento de su desaparición, Sugey vestía blusa gris, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos. La Fiscalía de Sinaloa informó que alrededor de las 19:00 horas del 4 de septiembre del 2021, la joven salió del hotel en el que se hospedaba y desde entonces se desconoce su paradero.

* Es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo.

* Quienes tengan información que pueda llevar a la localización de Sugey, pueden llamar al 911 o al teléfono 669-312-2173.