Donarán empresarios 11 patrullas a GP

A 19 días de haber tomado las riendas del municipio, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, aseguró estar "poniendo en orden la casa" y adelantó que este martes recibirá una donación de 11 patrullas e igual número de bicicletas para labores de vigilancia.

También dijo que la administración pasada causó destrozos de manera intencional en diferentes áreas del municipio, uno de ellos fueron los baños de la Dirección de Seguridad Pública.

"La gente no tiene la culpa de la amargura que uno traiga en el alma", aseguró y dijo: "¿Cómo pudieron destrozar oficinas con una saña que no entiendo?

Ojalá se pudieran dar una vuelta a la Dirección de Seguridad Pública para que vieran cómo quitaron los mingitorios y cómo destrozaron con marro las paredes de adrede", aseguró la alcaldesa.

Adelantó que este martes habrá un evento que le llena de gusto, por la confianza que los empresarios y la Iniciativa Privada tienen al ayuntamiento que ella encabeza, pues será la donación del primer bloque de patrullas para el pueblo de Gómez Palacio.

Comentó que eso demuestra la confianza que le tienen al estar al frente de esta administración.

"Son 11 patrullas y 11 bicicletas para los policías que estarán en el Centro de la ciudad. Es gratificante ver que los señores agricultores, lecheros, estableros, siempre están apoyando las administraciones de Leticia Herrera, porque saben que eso que donaron se va a destinar exactamente para cuidar al pueblo de Gómez Palacio, porque nos dejaron sin nada", dijo la alcaldesa.

Aseguró que el municipio cuenta solo con 13 patrullas funcionando nada más y el resto está totalmente "yonkeado".

Lo anterior dijo que fue intencional de parte de la administración que acaba de concluir.

"Fue hecho adrede eh, de verdad yo lo veo así. Eso no es tener amor a tu tierra, eso no es tener amor a Gómez Palacio, eso es querer destruirlo por temas yo creo que personales, porque no es correcto lo que hicieron, cuando la Iniciativa Privada siempre, en las tres administraciones que he tenido el honor de presidir, antes siempre nos han apoyado con vehículos y con bicicletas", aseguró.

No descartó la posibilidad de rentar unidades en vista de las necesidades de la población y comentó que en ese caso se va a tener que licitar el servicio, lo cual se está analizando de forma conjunta con los directores y dijo que se hará lo que sea más conveniente para Gómez Palacio.

Dijo que en el mes de octubre se hará la entrega del segundo bloque de donaciones de patrullas y que este próximo martes se darán a conocer el nombre de los empresarios que están contribuyendo de esta manera en el municipio.

Destacó que se han realizado operativos desde que inició la administración el pasado primero de septiembre.

Destacó que también se clausuraron 2 bares.

"Mientras yo sea presidenta municipal no vuelven a abrir porque no cumplen las normativas", dijo. Mencionó que tenían múltiples quejas de los vecinos y aseguró que tendrá mano firme.