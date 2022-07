Domingos de Futbol Master, Super Master… Mastercos

Se les ve por todas partes.

En los campos de La Flota en Gómez Palacio, en los de San Pablo, en la Deportiva, en los de San Isidro, en los de Peñoles y en muchos más. Nada los detiene, ni los doctores que se cansan de sugerirles que ya no deben jugar.

No son los Master, ni los Supermaster, no… Ellos son los "Mastercos", también conocidos como "Los Chicos Malos", malos de la próstata, malos de la diabetes, malos de la columna y las rodillas, los que piensan que sin domingo de futbol, esto ya no tiene sentido.

Y es que, a pesar de tener más de 55 años y muchos, más de 60, y a pesar de que a esa edad el cuerpo ya no responde como antes a las órdenes de la mente, todavía piensan que su juego es muy parecido al de Maradona y sus lances bajo los postes como los de Gianluigi Buffón, y lo increíble es que a veces es cierto.

"Empezamos con once y tenemos que terminar con once", el que se haga expulsar está perjudicando al equipo, ya saben, el futbol, se juega con la cabeza fría y el cuerpo caliente, y sobre todo que no se les olvide que venimos a divertirnos, la mano al centro, uno, dos tres, échenle; esas son las indicaciones del que trae el equipo al inicio de un juego y que cada domingo se convierte en el Vucetich del balompié callejero.

El Torreón, Lalo López, El Real Villa, El Ajax, La Eduardo Guerra, La Vencedora, El Cerro de la Cruz, Karrum, Santos San Isidro, Concepto Uno, Pepes, ExA-PVC,

Este reportaje está dedicado a todas esas leyendas del balompié amateur en la categoría de "Mastercos", aquellos que los domingos se deshacen en la cancha, conscientes de que casi toda la semana andarán adoloridos, pero seguros de que el domingo siguiente, estarán listos para otro juego de futbol.

En honor al excedido de peso, al que le dicen "Mesi" y cree que por lo bien que toca el balón, pero no… Le dicen "Mesi", porque hace mesimedio que no hace; al portero que le dicen "La Tanga", porque no tapa nada; al que nunca pone ni para el arbitraje, ni para la cheve, pero es el más grillo y el que más toma; o al que se lesiona en el calentamiento, antes de empezar el juego; también al que sólo va por el uniforme y ya no regresa; a las estrellitas que llegan tarde o faltan, seguros de que cuando lleguen o regresen van a alinear; al "picota", que apenas es lunes y ya está preguntando a qué hora y dónde será el juego del domingo próximo; al que llega y pide papel, porque hasta que llegó al juego le dieron ganas, al que a pesar de que nunca lo meten a jugar, es el primero que se presenta y nunca falta, al que se encarga de hacer la carne asada o la discadita al terminar el juego, a todos ellos, principales consumidores de vendas, prótesis y pomadas para dolor.

50 y más; no, no se trata de un programa social del gobierno, es la convocatoria dominguera a licenciados, arquitectos, directores de escuelas, políticos, yeseros, albañiles, carpinteros, plomeros, trabajadores de la educación, empleados de todas las empresas, que se reúnen para aventar la presión del jale, buscar el apoyo del amigo, sacar el problema familiar y terminar otro fin de semana jugando a lo que da felicidad a sus vidas…el futbol.

Estos son algunos talentos que a pesar de las intervenciones quirúrgicas, el sobrepeso, el inaguantable dolor de rodillas y espalda, la diabetes, la hipertensión arterial no controlada o bien que apenas salieron de alguna enfermedad, se brindan todavía en la cancha para seguir siendo las leyendas del futbol amateur.

CÁTEDRA DE BUEN FUTBOL

En el salón, frente a sus alumnos en la escuela primaria, domina la clase de Español, en la cancha, su cátedra es de buen Futbol; "juega como crack". Certero en tiros de castigo afuerita del área grande, contundente en el cobro de penales, su toque, precisión y seguridad le han permitido definir encuentros claves en los últimos minutos, ya cuando el rival acaricia el triunfo. Le dicen "El Profe", se llama Arturo Flores Fernández y milita en los equipos Torreón y en El Pepes.

JUEGO EN EQUIPO

Implacable en el remate de cabeza, letal dentro del área grande, habilidoso y gambetero, aunque gusta de la práctica del juego en conjunto, como debe ser en el Futbol Asociación, "no como aquellos que no sueltan la bola". Se llama Martín Alfonso Martínez Díaz, Le dicen "La Chula" y juega con el equipo "Danny Inter", pero también con Torreón FC.

HACEDOR DE GOLEADORES

Como uno de sus recuerdos más emotivos de su vida, destaca cuando debutó a los 17 años en la Liga Bancaria, metiéndole un gol en tiro penal al entonces exprofesional René Vizcayno de La Máquina Azul Comermex. Víctor Manuel Saláis Torres, sinónimo de elegancia y técnica dominante en la media cancha. A los 16 años entrenaba al lado de jugadores profesionales como Carlos Eloir Pieruchi, Rodríguez Jara, Ruiz Vaquera. "Yo hacía goleadores, en pase filtrado, ya nomás para que la empujaran", señala, haciendo gala de su adiestrada pierna derecha que tanto triunfo le ha concedido. Milita en Santos San Isidro y hoy, transmite sus conocimientos del balompié a niños de 4, 5 y 6 años, ahí, en el Club San Isidro.

EL MÉDICO NO ES IMPEDIMENTO

Parece inofensivo por su baja estatura, pero tiene un estilo de juego muy similar al de Jorge Iván "El Guty" Estrada. Recio defensa volador por la lateral derecha. "Pasa el balón, pero el contrario no", dice. Gerardo Treviño Vielma "El Trevi", del Deportivo Karrum en la categoría 60 y Más. Hace poco estuvo enfermo, pero ni el doctor, ni sus 65 años de edad, le impiden seguir brillando en las canchas del futbol amateur donde ha permanecido por más de 50 años. Sus armas…la velocidad y su rudeza, inesperada por el rival.

'QUIERO, PERO NO PUEDO'

El portero debe ser el más elegante del equipo, sostiene Humberto Reveles Guardado "La Muñeca", "por muchos deseada, por pocos tocada", dice. Beto Reveles empezó a jugar a los siete años con el equipo Granjas Victoria y a los 15 con La Cooperativa. A los 18 años, don Grimaldo González lo ve en El Torreón y se lo lleva al equipo de futbol profesional "Panteras", de donde pasa al Mineros de Zacatecas. El futbol me ha dado mucho, asegura "La Muñeca", uno de los mejores o quizás el mejor portero en "Los Mastercos". Instituciones bancarias y empresas de gobierno le daban trabajo a cambio de que jugara en sus equipos. Con el hombro derecho operado, el izquierdo dislocado, operado de la rodilla izquierda y una lesión en la ingle, Humberto Reveles sigue siendo el cancerbero del añejo equipo "Torreón". ¿No has pensado en dejar de jugar?… "si quiero, pero no puedo, reconoce.

CON EL CORAZÓN EN EL FUTBOL

Gambetero, ágil, creativo, productor de jugadas de ataque desde la media cancha, con una intervención quirúrgica en la entrepierna y dolores intensos en todas partes del cuerpo, se llama Alberto Martínez Camacho y le dicen "El Pasa". De esas personas que son buenas en todos los deportes que practica, pero su corazón está en el futbol. Con ofrecimientos de muchos equipos, incluso hasta económicos, pero no…El Pasa prefiere seguir jugando con los del barrio. Al terminar cada encuentro, se convierte en el showmen haciéndole bulliyng y surtiendo de carrilla a todo mundo. Milita con El Real Villa, equipo con más de 67 años de presencia en todos los campos de La Laguna, incluso en preliminares de los equipos Torreón y La Ola Verde. El Real Villa, que recientemente perdió a uno de sus iconos "Pancho Fierros" (qepd).

FUTBOL CELESTIAL

"Pepazo", el máximo representante de los llamados "Mastercos", una persona muy admirada en el futbol amateur, la leyenda más significativa del balompié en el Club San Isidro. Don José Gómez González "Pepe Gómez, Pepazo". A los 81 años de edad jugó unos minutos en una final, tocó el balón en dos o tres ocasiones y fue muy feliz. "El Pepazo", recibió a los 80 años la llamada credencial única del Club, su credencial que le permitía jugar con cualquier equipo de futbol de San Isidro. "Pepe Gómez", es sin duda alguna, la demostración absoluta del amor que se le puede llegar a tener al futbol. En diciembre del 2015 "Pepazo" fue llamado para formar parte de la selección de futbol celestial.

A todos ellos, que cada domingo al terminar el juego piensan seriamente en el retiro, pero al llegar el siguiente domingo se dan cuenta que es imposible.

50

AÑOS Y MÁS

Es la convocatoria dominguera a quienes buscan 'aventar' la presión del trabajo con un partido de futbol.