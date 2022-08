Doja Cat se afeita la cabeza y las cejas durante transmisión en vivo

Doja Cat sorprendió a todos sus seguidores con un "look" completamente nuevo.

Durante una reciente transmisión en vivo hecha a través de TikTik Live, la intérprete de Say So compartió su drástica transformación, señalando que "nunca le gustó" tener cabello.

En el vivo, Doja tomó una navaja y procedió a afeitarse las cejas, mientras que lució su recién afeitada cabeza.

"Simplemente, no puedo creer que me tomó tanto tiempo decir: aféitate la cabeza", señaló Doja, de 26 años de edad.

"Siento que nunca debí tener cabello de todos modos. Me gusta, no me gusta tener cabello... Nunca me gustó tener cabello. No puedo decirte una sola vez, desde el comienzo de mi vida, que alguna vez dije: Esto es genial. Simplemente, no me gusta tener pelo", agregó la intérprete de Woman.

La artista dijo que su cabello la hacía enfocarse más en como lucía.