Dodgers pierden a Dustin May para el resto de temporada

La temporada regular del pitcher Dustin May ha llegado a su final. El abridor derecho de los Dodgers fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, luego de presentar rigidez en la espalda baja. Ahora, la única interrogante es si May estará listo para lanzar en la postemporada.

Se desconoce cuándo May sufrió la lesión, pero el espigado pelirrojo no será elegible para regresar sino hasta el 6 de octubre. May ha batallado desde que regreso a la acción el 20 de agosto, pero los Dodgers necesitarán que el lanzallamas esté en salud durante la postemporada.

El derecho Andre Jackson, quien se espera aporte desde el bullpen, fue ascendido desde Triple-A Oklahoma City y reemplaza a May en el roster de activos. Jackson ha tirado 2.2 entradas en blanco esta temporada.