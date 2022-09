Docentes del Cbtis No. 4 de Lerdo realizan protesta pacífica para exigir certeza laboral

La delegación D-II-14 que agrupa a docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 4 del municipio de Lerdo realizaron este viernes una protesta pacífica para exigir certeza laboral.

La principal inconformidad del magisterio es que se incumplió en dar continuidad al Proceso Permanente de Basificación pues en los compromisos laborales DGETI-SNTE 2022 establecidos en una minuta, se había acordado que en un plazo que no excediera el mes de agosto del presente año, se otorgarían los nombramientos definitivos (C-10).

Con una caravana motorizada, partieron de las instalaciones del plantel ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán hasta las oficinas de la Sección 35 del SNTE ubicadas en avenida Morelos y Prolongación Jiménez en la ciudad de Torreón.

El gremio afectado solicita a su líder sindical, Jorge Fernando Mora Garza. su apoyo absoluto ante el acuerdo de permanecer en Asamblea Permanente como medio de presión ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr que los docentes obtengan lo que por ley les corresponde.

"Exigimos certeza laboral", "He cumplido mi trabajo, la SEP no", "Maestros luchando por sus derechos", "Conforme a derecho, exigen los Basificación a idóneos" y "Exigimos conforme a derecho compactación y homologación de plazas", fueron algunas consignas de las y los profesores.

También llevaron una lona de gran tamaño en la que pedían Basificación, mejores ingresos, promoción horizontal justa, estímulos y no al corte de pago.

Anabelia Gutiérrez Rangel, maestra del Cbtis No. 4, mencionó que a nivel nacional son alrededor de 6 mil docentes a los que desde hace más de 10 años se les prometió una plaza y no se ha cumplido. De su plantel, son 25 personas, aunque dijo que hay otros maestros y personal administrativo a los que se les ha despojado de sus derechos y de sus plazas por lo que no han podido crecer laboralmente.

"Yo soy de la primera generación, y tengo ya casi diez años laborando aquí sin una certeza y el detalle es que a muchos compañeros se les suspenden los pagos y no hay una certeza de cuando se regularicen, eso afecta a nuestras familias en gran medida porque somos sustento de ellas, se nos ha pedido paciencia pero yo creo que ya diez años es más que suficiente", señaló la docente.

Pidió a los padres y madres de familia y estudiantes que sean pacientes con ellos pues están exigiendo lo justo.