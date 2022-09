Docentes de la Sección 44 hacen caravana en Gómez y Lerdo por retraso en pago de bonos

En un acto desesperado porque el Gobierno de Durango no les ha pagado la Compensación Nacional Única (CNU) y dos bonos, docentes agrupados a la sección 44 de la CNTE realizaron una caravana por los municipios de Gómez Palacio y Lerdo para solicitar la intervención de los alcaldes y que les entregue el recurso que debieron recibir desde la segunda quincena del pasado mes de agosto. Lo que piden los maestros y maestras es que la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale y el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera se comuniquen con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro y con el gobernador electo, Esteban Villegas a fin de que se liquide el adeudo es de entre 55 y 60 millones de pesos.

“Ya estamos muy desesperados, no queremos afectar vialidades, no queremos afectar arterias, no queremos afectar edificios, por eso venimos a pedir la intervención.

(FERNANDO COMPEÁN)

Nos han obligado a abandonar las aulas y a organizar la lucha, queremos regresar a las aulas pero no queremos regresar con la mano atrás y la mano adelante, queremos regresar con nuestra quincena, queremos regresar con nuestros bonos”, señaló Joel Torres, director de la secundaria Rafael Ramírez y comisionado político de la CNTE, sección 44.

El maestro mencionó que no hay confianza en la actual administración estatal. El Gobierno de Durango también adeuda alrededor de 200 millones de pesos a la Sección 44 del SNTE por concepto de créditos de Fovi, de Forte, y pensiones, entre otros.

(FERNANDO COMPEÁN)

En Gómez Palacio, los quejosos fueron atendidos por Vicente Reyes Solís, secretario del Ayuntamiento, quien aceptó brindarles la ayuda, pero les aclaró que en cuanto a facultades se refiere, no hay mucho por hacer, aunque estarán buscando la comunicación con representantes del Gobierno del Estado para averiguar respecto al retraso de los citados pagos.

Además de esta caravana, es importante mencionar que la sección 44 del SNTE mantiene tomados los edificios de la Secretaría de Finanzas de la región I, la Secretaría de Educación en el estado de Durango (SEED) región II; la Subsecretaría de Egresos Región VI y la Subsecretaría de Educación en la región Lagunera región III y V.

Este mismo viernes, Ernesto Ramos Soto, secretario de organización 3 de la sección 44, comentó que el Estado les dijo que a partir de las 10:00 horas de este viernes les comenzarían a pagar pero ya eran las 13:00 horas y no se había reflejado el recurso.

Hoy mismo, la sección sindical anunció que aprovecharían la visita de este viernes al estado de Durango del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para pedirle su intervención.