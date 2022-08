Docentes de la sección 35 piden intervención de líder nacional para esclarecer manejo del Fondo de Ahorro

Un grupo de trabajadores de la educación agremiados a la Sección 35 del SNTE en la región Lagunera de Coahuila acusaron falta de transparencia en el manejo del Fondo de Ahorro por lo que demandan la intervención del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Cepeda Salas.

Buscan que se esclarezca el manejo de la cuenta del ahorro pues señalan que es la organización sindical, a través de sus dirigentes, quien debe velar por el depósito, vigilancia y entrega oportuna de esta prestación así como dar certeza laboral a la base trabajadora.

"Pero sobre todo, otorgar el acompañamiento al profesor Jorge Fernando Mora Garza, secretario general de la sección sindical, para transparentar y resolver de fondo esta problemática que por más de 4 años ha afectado a los trabajadores de la educación básica y homologados transferidos en la región".

En rueda de prensa ofrecida este martes, también solicitaron al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, coadyuvar a través de la Secretaría de Finanzas o a las que corresponda, para conocer el destino de las deducciones y aportaciones realizadas al Fondo de Ahorro desde el 16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022.

Y si es necesario, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Coahuila, hacer el rastreo de los depósitos, retiros o transferencias a cuentas de personas ajenas al Comité de Administración del Ahorro representado principalmente por Mora Garza.

"Solo con una investigación financiera y a través de los estados de cuenta bancarios, se ubicará los responsables de la malversación de fondos que ha provocado caos e incertidumbre en el magisterio de Coahuila, desviando nuestra atención del objetivo común y prioritario: la educación pública de niños y jóvenes coahuilenses", mencionaron.

Los docentes reportaron que se sigue exponiendo a los trabajadores con el pago de su ahorro en efectivo en lugares predeterminados, "a escondidas", con riesgos y sin ninguna garantía en su seguridad física y económica.

Dicen que se corren riesgos innecesarios pues existen las instituciones bancarias que se ofrecen a toda clase de servicios financieros además de que se puede incurrir en un supuesto delito fiscal por el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo. El total del ahorro es de 151 millones de pesos de 9,372 trabajadores, según cifras del SNTE.

Las personas inconformes que se reunieron este martes son trabajadores de varios municipios de La Laguna como Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca. También lamentaron los hechos y presuntos actos de represión por parte de cuerpos policíacos que sufrieron docentes la semana pasada luego de que bloquearon un tramo del bulevar Revolución de esta ciudad para protestar por la falta del pago de su ahorro.

El profesor Arturo Díaz González indicó que lo anterior ha causado problemas ya conocidos como plantones, bloqueos, y manifestaciones de todo tipo que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la integridad física de los trabajadores así como el servicio educativo que se presta en el estado.

"Ese ahorro tendría que reflejarse en una cuenta concentradora con todo y los intereses que va generando, por eso estamos aquí pidiendo que se nos dé una explicación clara y concisa. No concebimos que los maestros no sepamos dónde está ese dinero que ahorramos en el transcurso del año...es una situación que no puede seguir prevaleciendo", expuso.

Incluso, mencionó que ya les están descontando de su salario base el ahorro del próximo año por lo que su interés es "blindar" la cuenta concentradora.