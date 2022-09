Docentes de Durango, en paro indefinido por falta de pago

En la recta final de la administración estatal de José Rosas Aispuro Torres, la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un paro indefinido de labores en el estado de Durango debido a la falta de pago de la Compensación Nacional Única (CNU), el bono extraordinario anual y el bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente.

En Gómez Palacio, ayer docentes protestaron en la Casa de Gobierno y colocaron letreros en el acceso principal que decían "Adeudan más de 200 millones al Magisterio", "Exigimos pagos pendientes sección 44" y "Exigimos pagos en tiempo y forma".

Mencionaron que a pesar de la constante interlocución con el gobierno estatal, el ofrecimiento de pagar el próximo siete de septiembre del año en curso, no satisface las expectativas de la base trabajadora.

A través de una circular, el gremio lamentó la afectación que se causa a las niñas, niños, jóvenes y padres de familia, "que como maestros son de la mayor importancia y sólo un agravio tan directo a nuestros derechos nos ha obligado a tomar esta acción".

El secretario general de la sección 44 del SNTE, Lorenzo Salazar Lozano, comentó que se pagó la quincena No. 16, pero que se incumplió con los bonos que como Sindicato han conquistado y que forman parte de su salario.

"Somos maestros y como tales, iniciaremos acciones para conseguir que se nos pague lo que nos corresponde. La primera, consiste en un paro indefinido y permaneceremos de brazos caídos en nuestros centros de trabajo, les pido que estemos atentos, porque las acciones irán subiendo de tono...".

Ernesto Ramos Soto, secretario de organización 3 de la sección 44, dijo que la CNU se paga en dos emisiones. La primera en la segunda quincena del mes de enero y el resto en la segunda quincena de agosto, en esta última se tienen que pagar alrededor de 4 mil 820 pesos a los docentes y 3 mil 700 pesos para el personal de intendencia y personal administrativo.

También un bono de 720 pesos de apoyo con motivo de la pandemia por la COVID-19 y otro bono de servicio educativo de 900 pesos.

En todo el estado son entre 55 y 60 millones de pesos y cerca de 12 mil 500 trabajadores de la educación, entre ellos mil 500 activos de La Laguna y 600 personas jubiladas que también están siendo perjudicados.

Informó que en La Laguna y en la parte de la región 3, son 96 planteles educativos los que iniciaron el paro de labores indefinido.

ADEUDOS

Ramos Soto explicó que la responsabilidad es del Gobierno del estado y que si bien es cierto, el FONE es quien transfiere los recursos de los bonos que son para todo el país, esa parte ya se distribuyó.

Añadió que el gobierno de Durango, de José Rosas Aispuro Torres que está a punto de concluir su gestión, dejará un adeudo de 200 millones de pesos a la Sección 44 del SNTE por concepto de créditos del FOVI, de del FORTE, y pensiones, entre otros.

"Nuestro secretario general, el maestro Lorenzo Salazar Lozano, no ha quitado el dedo del renglón y ha estado en pláticas con el gobernador. La última charla que tuvo fue a principios de la semana pasada, donde todavía le comentaba el gobernador que va a terminar, que había pedido un recurso de apoyo a la Secretaría de Hacienda en México y que había toda la disposición de apoyar al gobierno para cumplir con este adeudo.

Lamentablemente no sabemos qué pasó, pero el adeudo no se ha cubierto y ese era el adeudo anterior, el que había hace seis meses comprometido el gobernador a que con participaciones locales sin tener que solicitar ningún recurso, dejar su deuda saldada y no la dejó...".

96

ESCUELAS

de la región 3 de La Laguna de Durango entraron en paro de labores desde ayer.