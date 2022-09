Disputan jornada 14 en la Liga IDEAL Laguna

Electrizantes encuentros tendrá el domingo la Liga IDEAL Laguna de Futbol Soccer Amateur, en su segundo torneo de la categoría Veteranos, aunque antes, se jugarán duelos pendientes de jornadas pasadas.

Y es que anoche en el Instituto Británico de Torreón, se enfrentaron The Drink Team y los Ex PVC Azul. Hoy en el mismo escenario sintético, los Individuos Ex-A-TEC chocarán contra los All Star a las 21:00 horas y el viernes, el Frente Sección 74 recibirá en Peñoles al Flores FC, a partir de las 19:30 horas.En la actividad dominical, se tendrán 8 emocionantes cotejos en diferentes frentes. Uno de los más atractivos, es el que jugarán en el Nuevo San Isidro, el Francés de la Laguna ante el campeón y actual líder del Deportivo Oscar Amezcua, a partir de las 9:45 horas.

Pero las emociones comenzarán a partir de las 8 de la mañana en el Británico, cuando el Barcelona se mida al Flores FC, seguido del choque entre los Individuos Ex-A-TEC frente a Constructores. En la misma cancha, jugarán en el último turno Zorros Laguna y los Ex PVC Azul.

A las 10 de la mañana, el Atemporal FC visitará en el complejo deportivo metalúrgico de Met-Mex Peñoles al Frente Sección 74, para que 30 minutos después pero en el Británico, los Belgas choquen con los All Star.

También a las 10:30 horas, el Deportivo de la O jugará contra Transportes ARCO Hermanos en La Guarida, en tanto que The Drink Team, tiene su juego acreditado, ya que le tocaba frente a los Kamaradas.