Disminuyen contagios de COVID-19 en Durango y solicitud de pruebas

Autoridades estatales reportan una reducción en los casos positivos de COVID-19 en un 44 por ciento en la última semana, así como una baja en las solicitudes de pruebas confirmatorias.

En rueda de prensa virtual, el gobernador Jose Rosas Aispuro Torres informó que en el estado se dio una reducción del 44 por ciento en los contagios, particularmente en la capital en un 48 por ciento, que se mantenía a la cabeza tanto en casos positivos como en defunciones por COVID-19. Aispuro además informó que las solicitudes de pruebas COVID se redujeron en un 35 por ciento en la última semana.

Cabe recordar que enero de este año cerró con más de 11 mil contagios, lo que lo coloca como el mes con el mayor número de casos positivos desde el 2021.

A estas cifras se le suma la reducción hospitalaria que se mantiene en un 51 por ciento, porcentaje que hasta hace un par de semana se mantenía en un 70 por ciento.

Ante tal escenario, el gobernador llamó a no confiarse y sobre todo a no bajar la guardia. “Sin duda son noticias alentadoras pero esto no significa que podamos o debamos de bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando porque es un indicador muy importante, la disminución que tenemos en esta tendencia de la transmisión pero lo importante es el cuidado que sigamos teniendo cada uno de nosotros”, dijo.

Por su parte, el secretario de Salud, Sergio González Romero , explicó que en la entidad los contagios son por las tres cepas: alfa, delta y ómicron.

REGRESO A CLASES

En esta mitad de semana, en la que se dio el regreso a clases presenciales en la entidad, el gobernador informó que de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Educación, hasta ayer habían regresado a las aulas el 69 por ciento de los planteles, es decir, un total de 3,446 escuelas de nivel básico.

“El compromiso de seguir haciendo de la escuela un lugar seguro para nuestra niñez, nuestra juventud por eso estamos vigilando el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios y el funcionamiento de los tres filtros que ya los hemos comentado: que es la salida de casa a la entrada a la escuela y a la entrada al salón de clases”, retiró el mandatario estatal.