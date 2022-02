Disminuye solicitud de pruebas COVID en laboratorio de Torreón

Disminuyeron considerablemente las solicitudes de toma de muestras para la detección de COVID en el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón.

Según datos oficiales de la Secretaría de Salud de Coahuila, en la semana epidemiológica número 7, que comprende del 13 al 19 de febrero, se reportaron 122 solicitudes de pruebas y, después de realizarse, el índice de positividad fue del 15 por ciento (%).

Sin embargo, en la semana 1, del 2 al 8 de enero de 2022, el reporte fue de 610 pruebas solicitadas y realizadas en la Jurisdicción Sanitaria VI y hubo un 34.2 % de positividad.

En la semana epidemiológica 2, comprendida del 9 al 15 de enero, se hicieron 897 pruebas para la detección del virus y el índice de positividad fue del 42%.

En la semana tres, del 16 al 22 de enero, el reporte fue de mil 134 muestras tomadas y con resultados del 38 % de positividad. En la semana 4, del 23 al 29 de enero, se hicieron 745 pruebas y con un 43 % de positividad.

En la semana epidemiológica 5, que abarca del 30 de enero al 5 de febrero, se procesaron 349 pruebas con resultados positivos del 26 %. Finalmente, en la semana epidemiológica número 6, del 6 al 12 de febrero, se tomaron 144 muestras para detectar el COVID con un 20 % de positividad.

La responsable de muestras de COVID-19 en la región lagunera de Coahuila, Martha Irene Rangel Orona, mencionó que continúan vigentes los criterios para aplicar las pruebas rápidas de antígenos y de PCR.

Las muestras se toman únicamente a aquellas personas con sintomatología, en tanto que quienes no presenten síntomas y hayan estado expuestos a contactos estrechos como familiares, se deben de aislar en sus domicilios por un periodo de diez días. En este último caso no es necesario realizarse la prueba y quienes no cumplan los criterios de contacto estrecho, no requieren aislamiento y tampoco la prueba. Por trabajo o por algún viaje, las pruebas deben adquirirse con costo.

Es importante que la ciudadanía haga un uso responsable de este servicio que ofrece la Secretaría de Salud de manera gratuita.

ACUMULADO

Durante la pandemia, Coahuila ha realizado 591 mil 679 pruebas de PCR. De esta cifra, 279 mil 427 muestras se tomaron en laboratorios privados, 246 mil 615 en laboratorios de la Secretaría de Salud del estado y 65 mil 637 pruebas en laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el estado, también se tiene un acumulado de 210 mil 231 pruebas rápidas de antígenos realizadas. Es importante descatar que el 76.5 por ciento se han tomado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

1,134

PRUEBAS

se procesaron del 16 al 22 de enero y esta fue la cifra más alta en lo que va del año.

Muestras

Solicitudes:

*Las pruebas que realiza la Secretaría de Salud de Coahuila se hacen de forma gratuita, pero bajo ciertos criterios.

*Las personas interesadas deben enviar un mensaje vía WhatsApp (871 409 4145) para agendar la cita. Se piden algunos datos personales y el motivo por el cual se solicita la prueba.

*Las autoridades piden a la población solicitarlas únicamente si presentan sintomatología, en tanto que quienes no presenten síntomas y hayan estado expuestos a contactos estrechos como familiares se deben aislar en sus domicilios.