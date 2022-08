'Directores no tienen derecho a liquidación'

Los funcionarios de primer nivel, no tienen derecho a liquidación, dijo el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

Agregó que se destinó un presupuesto para el pago de los ex trabajadores, el cual reiteró que no todos están considerados y todavía falta liquidar a algunos, pero se están analizando.

"Del presupuesto de las liquidaciones es muy claro y hay muchos de los que están solicitando las liquidaciones, pero que por ley no lo puedo hacer, por que son ex directores y ex jefes de la Administración pasada, es decir ocuparon puestos de confianza" recalcó.

Hace unos días, un grupo de ex trabajadores se manifestaron en la Presidencia Municipal, tras las declaraciones del director de Jurídico, Guillermo Azuela, quien aseguro que se había agotado el presupuesto etiquetado para la liquidación de los trabajadores de la pasada Administración, los cuales afirmó que son 120 y eran los únicos que tenían derecho, según lo establecido en la ley, lo que los manifestantes consideraron una violación a sus derechos, pues también tuvieron una relación laboral con la Administración.

A finales de mayo, el tesorero, Efraín Agüero Huitrón, dijo que el presupuesto etiquetado del Fondo de Fortalecimiento Municipal para liquidaciones fue de 2 millones de pesos y que mes con mes se entregaban los cheques por grupos y en ese momento se estimaba que faltaba por entregar a alrededor de 40 ex empleados, de un total de 100.

"Lo que se hace es programar la entrega de los cheques por grupos de alrededor de 20 personas, pues son 350 mil pesos los que se destina para ello, cada mes que es cuando se nos entrega el Fondo Municipal de Participaciones"

Hay que resaltar que entre el personal despedido, algunos eran sindicalizados, quienes en su momento también organizaron manifestaciones, pues se hablaba que de los 290 agremiados, más de 100 no habían sido reubicados.

Se le preguntó al alcalde con cuánto personal sindicalizado se tenía y dijo que son 170 trabajadores a quienes incluso en estos días se les depositaría el retroactivo del aumento salarial del ocho por ciento que se determinó en las negociaciones de este año y que le presentaba 150 mil pesos más del recurso que se destina para el pago de nómina.