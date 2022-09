Director de la Policía de Gómez Palacio aclara que panfletos amenazantes son de hace cinco meses

El director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Iván Torres, especificó que los carteles que se colocaron en la colonia Revolución y otros sectores aledaños fueron al menos hace unos cinco meses, pero ya se reunieron con vecinos de ese y otros sectores para recoger sus impresiones. Además se estableció el compromiso de elevar la vigilancia, mantener el contacto directo y agilizar los tiempos de respuesta.

“El 23 de septiembre tuvimos la primera reunión con vecinos de ahí, con el Departamento de Prevención al Delito y ahorita estamos a 27, hace cuatro días y ahorita nos volvimos a constituir ahí para volverles a reiterar a los ciudadanos de que se extremara la vigilancia”, recalcó el jefe policíaco tras la publicación en este medio de comunicación en donde se dio a conocer que, ante la ola de robos que se registraban en el sector los vecinos optaron por colocar los mensajes donde amenazaban a los ladrones de que “harían justicia por su propia mano”.

El entrevistado reconoció que los índices de robo eran elevados en prácticamente todo el municipio y lo atribuyó a que anteriormente había limitaciones económicas de otro índole para la operatividad de la corporación, pero aseguró que, en los más de 20 días de ocupar el cargo ha habido una mejora y van en ese proceso, pues a él sí le dan recursos para trabajar.

“Como esas colonias hay muchas, en donde por varias circunstancias no había tanta presencia con la vigilancia, probablemente se tuvieron deficiencias económicas o de otro índole, pero no los culpo a los muchachos, incluso estoy trabajando con el mismo número de elementos, pero con la diferencia de que a mi si me dan los recursos y estamos trabajando y vamos en el proceso de obtener resultados y todavía nos falta mucho, pues apenas llevamos más de 20 días”.

Finalmente el director de la Policía Municipal reiteró que sí se tiene el equipo necesario para trabajar se tienen resultados, pues “no hay ninguna fórmula mágica”.