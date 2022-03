Diputado reitera inconformidad tras altercado con policías en Torreón

El diputado del PAN en Coahuila, Rodolfo Walss, reclamó este viernes al Gobierno de Coahuila por el "hostigamiento y abuso" del que fue objeto ayer jueves por parte de la Policía Estatal, misma que lo detuvo por algunos minutos y mientras montaba una protesta en contra del proyecto Metrobús Laguna.

Fue este día que el legislador realizó una rueda de prensa en la que además negó los puntos que emitió ayer el Gobierno de Coahuila, esto en el sentido de que el llamado "Fraudebús" en el que viajaba a modo de protesta, no contaba con seguro vigente, su chofer no tenía licencia y además contaba con publicidad sin permiso.

"Argumentan que el chofer no traía licencia, que no traía seguro, nada, eso es y lo digo tajantemente, es completamente falso, completamente falso y están los videos, lo puedo acreditar con videos si gustan, en donde me dieron cuatro argumentos diferentes para detenerme... Jamás me pidieron tarjeta de circulación, jamás le pidieron al chofer, ni siquiera la identificación, no nos pidieron ningún papel, es una mentira, el Gobierno del Estado lo inventa porque no sabe cómo justificar la arbitrariedad que hicieron".

El legislador además compartió que el camión que rentó a un concesionario, que bautizó como "Fraudebús", sigue retenido en el corralón municipal, dijo que la condición que le siguen anteponiendo las autoridades para su "liberación" es el retiro de las imágenes de protesta que le colocó en el exterior, en las cuales se puede observar principalmente al gobernador Miguel Riquelme, al exgobernador Rubén Moreira y al exsecretario de Infraestructura Berlanga.

Señaló que también se montó una "persecución" de parte de Transporte del Estado en contra del concesionario que le rentó la unidad, situación que fue detenida gracias a la intervención del secretario de Infraestructura, Miguel Algara; de la diputada Natalia Virgil; así como de otros personajes del Municipio de Torreón como la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández.

Maldonado pidió que sea respetada la libertad de expresión

Advirtió además que "no le voy a quitar la calcomanía, desde ahorita se los digo, no se la voy a quitar, me pidieron como condición quitarla, no lo voy a hacer", señaló.

Cabe recordar que fue ayer jueves cuando el legislador protagonizó un intercambio de reclamos con inspectores del Transporte en Coahuila y elementos de la Policía Estatal, mismos que lo detuvieron por espacio de algunos minutos y además le decomisaron el vehículo en el que viajaba, el llamado "Fraudebús".