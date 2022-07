Diputado Gutiérrez Jardón critica opacidad en 'Agua Saludable para la Laguna'

El diputado federal del PRI por Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, criticó este lunes la opacidad que rodea al proyecto "Agua Saludable para la Laguna", en el cual se invierten más de 11 mil millones de pesos y del cual han dejado de presentarse informes de parte del Gobierno Federal, esto a la par de que la plataforma Compranet sigue fuera de servicio, lo que significa que es imposible revisar los procesos de licitación, adjudicación y convocatorias respecto a cada una de las obras en torno a dicho proyecto.

Fue durante este día en la mañana que el legislador federal destacó el hecho de que, desde hace varios meses, se han dejado de emitir informes respecto al proyecto de parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), misma que tampoco ha invitado a los legisladores federales que representan Coahuila y Durango para que puedan observar de forma física los avances, lo que ha generado un ambiente de incógnita y especulaciones en torno al avance que se pueda tener rumbo al próximo año.

Señaló Gutiérrez Jardón que la falta de información en torno a dicha obra "no es cosa menor", toda vez que se trata de la principal estrategia de gobierno para mitigar el problema de agua potable en favor de 1.6 millones de laguneros, siendo además una de las principales promesas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No tenemos nada, ustedes vieron que no hay ni informes de avances, a nosotros como diputados ni siquiera nos han presentado el proyecto, ellos hablan de que van avanzando y que van a un porcentaje de avance, pero no hay nada en donde podamos nosotros cerciorarnos de que los recursos se estén aplicando, primero de una manera transparente y segundo, que haya participación de que haya participación de todos los gobiernos, no solamente de que estemos supeditados a lo que decida la federación, porque a final de cuentas el sector productivo, la Comarca Lagunera y los gobiernos de la Comarca, pues tienen que tener la información e intervención para que el proyecto vaya de la mano, esto con los proyectos de los municipios aledaños".

Respecto a la posibilidad de tener una visita con autoridades federales para que se expliquen los avances de la obra, el diputado admitió que sería de gran utilidad para la opinión pública, aunque hasta esta semana de julio ni siquiera se han tenido acercamientos para poder plantear dicho escenario.

"Nunca nos han invitado, ni nos han convocado... Desconozco el avance, pero así han cancelado muchos de los proyectos que están en proceso, capaz de que a lo mejor vienen a dar una inauguración nada más con lo que lleven, en ese pedacito, y vienen a inaugurar el previo al proyecto del agua", sentenció Gutiérrez Jardón.

Cabe recordar que anteriormente "Agua Saludable para la Laguna" contaba con un responsable, el senador Gabriel García, quien en junio pasado abandonó dicha encomienda, desde entonces se dejaron de dar informes públicos al respecto del avance que se tiene, los detalles de cada obra licitada, así como de los tiempos en los que se habría de ir completando.