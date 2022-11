Diputado detalla presupuesto destinado para Durango en 2023

Para analizar el presupuesto federal, el Siglo de Torreón recibió en una edición más del Lado B de la noticia en entrevista al diputado federal del distrito 02, Omar Castañeda.

Omar Castañeda, quien participó en el proceso interno de Morena y las elecciones de Durango, retomó sus labores en el recinto legislativo, una de ellas fue el análisis en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“Vimos que trae grandes bondades para todo México, es un presupuesto de 8.3 billones de pesos para todo el país, es un presupuesto histórico, pero que también por cada estado hay incrementos significativos y sustanciales en los rubros más sensibles del desarrollo de México que tienen que ver con la infraestructura y que tienen que ver con toda la política social”.

Afirmó que tras realizar ajustes al presupuesto del INE, se destinó a la pensión para adultos mayores, “pero también para todo lo que tiene que ver con el apoyo a las mujeres y combatir la violencia de género”.

En el tema específico de Durango, apuntó “pues es un presupuesto que trae 4 mil 600 millones de pesos, más que lo que hubo en el 2022 y trae adicional este presupuesto que llega a una base de 35 mil 600 millones de pesos viene adicionalmente 8 mil 600 millones de pesos, específicamente y adicional para Agua Saludable”.

“Así como Agua Saludable pues hay otros proyectos, por ejemplo la carretera de Topia que es un camino históricamente necesitado y abandonado en la colindancia entre Durango y Sinaloa, hay una inversión de 600 millones de pesos.

Cuestionado sobre los reclamos de los productores en el norte del país sobre los programas federales están enfocados al sur, el diputado manifestó que se está incrementando el presupuesto a fertilizantes, a Sembrando Vida, pero externó que el incremento sustancial será en la construcción de caminos rurales.

"Todo lo que tiene que ver con carne el sacarlos de nuestra comunidad no cuesta un dineral y ahí se va la ganancia de nuestra de nuestra producción porque no hay caminos".

Aseguró que el próximo año la infraestructura en el medio rural tendrá un incremento de inversión de 6.7 por ciento y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones

"Por ejemplo aquí en San Pedro del Gallo no hay línea telefónica, no hay señal de telefonía y estamos hablando de dos horas y media, tres de camino de aquí la cabecera de Gómez Palacio".

Agua Saludable

(ARCHIVO)

Precisó que para Agua Saludable la obra principal está en la empresa Lázaro Cárdenas del lado de Durango y se tiene contemplado para los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero inversión en líneas de conducción, obviamente en la recepción del caudal que va a traer Agua Saludable.

"En total el proyecto se estima que ascienda a más de 15 mil millones de pesos"

Detalló que se han invertidos 2 mil millones de pesos, el año que entra 8 mil 600 millones de pesos con lo que estará toda la parte de de obra civil y el remanente se destinará para terminarla en el 2024.

Marcha en defensa del INE, su autonomía y la reforma electoral

(ARCHIVO)

Sobre la marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) opinó que fue un "ejercicio bien improvisado". Evitando discutir la cifra de asistentes apuntó "yo estoy convencido de que la participación activa de la sociedad va a obligar a tener mejores gobiernos, mejores políticas públicas, la manifestación siempre va a ser importante".

Castañeda señaló "tengo la clara convicción de que se tiene que reformar, tenemos que escuchar a la gente, no se puede perder la autonomía del INE y no puede desaparecer".

Agregando que ha coincidido con muchas y muchos diputados en el Congreso sobre la necesidad de una reforma "porque la política de austeridad se tiene que implementar también en los organismos autónomos, el presidente del INE gana casi tres millones de pesos al año, no puede ser posible que haya sueldos públicos con ese nivel cuando hay gente que no tiene lo indispensable para sobrevivir tiene que haber un ajuste en el gasto burocrático.

Expresó que "hoy los partidos ya se convierten en empresas, en grandes negocios, ya no promueven la participación ciudadana, la democracia, la democratización de nuestro país ya no se promueve eso, se promueven los negocios".

Sostuvo que debe de reducirse el financiamiento a partidos y a los consejeros electorales "se puede destinar para caminos, para reactivación económica, para programas sociales, para infraestructura es demasiado dinero en la burocracia partidaria...".

Reiteró "el presupuesto es progresivo porque la población va creciendo, necesitamos más caminos, más calles, mantenimiento a las ya existentes, más hospitales más médicos eso es progresivo; pero el del INE está en función y así lo establece su reglamentación, de que será el financiamiento en función de la actividad que vaya a tener en el año en cuestión".

Aseguró que habrá mayor presupuesto para infraestructura "pero habrá que ver que los gobernadores y los presidentes municipales lo ejerzan con transparencia, ahí está Durango de qué sirvió mandarle dinero a Durango si ahorita está quebrado no tienen ni para la nómina porque porque se lo llevaron no sabemos a dónde habrá que investigar pero no solamente se trata de traer recursos, sino qué utiliza el Estado. Nada más llegó al estado se quitaron participaciones de los municipios, el estado quedó endeudado con muchos proveedores; las obras de infraestructura, la única que hubo en la capital -del puente Francisco Villa- quedó a medio terminar o a medio empezar la primer nómina estatal del actual gobierno lo pagó el gobierno federal".

Proceso de Morena en Coahuila

Sobre el aspirante a ser candidato a la gubernatura de Coahuila, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja manifestó "creo que es una persona muy capaz Ricardo estoy convencido de que es una persona muy capaz y aquí sí hay un buen perfil que es Ricardo distinto a lo que pasó en Durango por eso estoy en Coahuila.

Respecto a la deuda afirmó "ahorita hay un problema muy fuerte este de endeudamiento de deuda en Durango o sea, digamos que están en números rojos, por eso apoyamos al gobernador".

Corrupción

Agregó que habrá que darle seguimiento a las órdenes de aprehensión presentadas por parte del Gobierno del Estado. Tal como lo ha hecho sobre las denuncias por corrupción en la administración municipal (de Gómez Palacio), aclarando que en lugar de retirarlas ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción conocer el estatus de ellas.

"El tema de la corrupción es un cáncer que debemos de terminar, pero sobre todo la impunidad porque luego ya se van señalados como corruptos y echándose aire con los billetes y pues ahí burlándose de que les digan corruptos porque aparte son cínicos, son ladrones y son cínicos, necesitamos terminar con la impunidad porque se tiene que llevar a la justicia a quien ha desfalcado las arcas municipales estatales y tienen que resarcir el daño que han hecho a las finanzas".

Ya está en la Fiscalía nosotros vamos a exhortar a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General del Estado, a todos los entes que corresponde estas investigaciones y que no siga la impunidad, tiene que terminarse el pacto impunidad y si no bueno pues ahí los ciudadanos también tendrán que ver quienes realmente estamos en la idea de terminar con la corrupción con la impunidad.