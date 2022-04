Diputada trans María Clemente deja bancada de Morena; será independiente

La diputada trans María Clemente, anunció que se convertirá en legisladora independiente.

Lo anterior luego de que la morenista tomara el pleno de sesiones y agrediera con empujones al presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, para manifestarse contra comentarios transfóbicos que realizó el diputado del PAN, Gabriel Quadri.

"Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q (sic) llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente", declaró en su cuenta de Twitter.

Tras la confrontación, diputados del PT y de Morena, incluida Salma Luévano, pidieron disculpas por la actitud de María Clemente, quien se había molestado porque Quadri de la Torre llamó "señor" a Luévano.

"Así como doy y pido respeto, también lo doy, y quiero, diputado Creel, pedir una disculpa a nombre de toda mi comunidad, porque esto no lo podemos permitir ni a usted ni a nadie", declaró Luévano después de los hechos.