Diócesis de Torreón busca prevenir abusos sexuales

La Diócesis de Torreón establecerá un protocolo de prevención para evitar más casos de abuso sexual por parte de miembros del clero.

Para ello, el próximo mes de mayo, iniciarán con una semana de estudio asesorados por el Centro de Protección de Menores de México (CEPROME), un equipo de profesionales de distintas disciplinas que buscan que la Iglesia sea un lugar cada vez más seguro para todos, especialmente para niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.

El obispo de la ciudad, Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que el Centro les ayudará a diseñar los protocolos que serán muy parecidos a los que ya existen en otras Diócesis del país.

Monseñor comentó que la Iglesia católica de Torreón cuenta con la Comisión Diocesana de Protección de los Menores, pero que ésta se ha enfocado un poco más en la atención a los casos de denuncias que se han registrado por abuso sexual y al acompañamiento y seguimiento de las personas involucradas. "Pero nos falta hacer las medidas preventivas, eso es lo que tenemos que revisar", comentó.

El obispo informó que desde que llegó a la Diócesis de Torreón, se han documentado tres casos de insinuaciones y/o tocamientos indebidos por lo que en su momento, la Iglesia armó los expedientes y los envió a Roma. Derivado de ello, se aplicaron sanciones administrativas, terapias y acompañamiento, ya que no se trató de violaciones.

Sobre el último caso, que se registró el mes pasado con un sacerdote de una iglesia del poblado La Paz por el probable delito de violación, monseñor indicó que éste no se ha enviado a Roma debido a que ante la intervención de las autoridades civiles, la Diócesis no terminó de realizar las investigaciones. Solo se alcanzó a recabar el testimonio de la víctima y del sacerdote, por lo que no se han tomado las medidas canónicas.

Cabe hacer mención que en la Diócesis de Gómez Palacio, hay una Comisión Diocesana de Protección a Menores y Adultos Vulnerables, que tiene como fin responder integralmente en la formación, prevención y el problema de los abusos sexuales por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial.