Dije, hasta aquí llegué: Joven denuncia que no le colocaron el cinturón de seguridad en juego mecánico

Greco Mora es un joven mexicano que se volvió viral, luego de denunciar al personal de Six Flags de la atracción "Superman", debido al mal servicio que recibió y a la falta de seguridad, a la hora de subirse al juego mecánico.

A través de TikTok, el joven narró su experiencia en el parque de diversiones, quien aseguró que no le hicieron caso, pese a que gritó en varias ocasiones, ante el problema que tuvo el pasado sábado, 23 de julio.

"Llegué al 'Superman' y fue ahí cuando paso el incidente. Me dijeron que la cangurera la tenía que poner encima del cinturón de seguridad, para que pueda ajustarse a mí, pero me lo pusieron encima y lo que hice fue tratar de moverlo, y en ese tratar de moverlo, para que quedara el cinturón ajustado a mi cuerpo, yo me lo desabroché.

"Yo dije 'oye, no tengo cinturón me lo podrías abrochar' y no me hizo caso, me empecé a desesperar y ya cuando iba a empezar el juego comencé a gritar, incluso los de atrás comenzaron a gritar, eran como cinco o seis que estábamos gritando. Miré al monitor y señalé que no tenía cinturón, el chavo se me quedó viendo y me dijo 'sí' y comenzó a funcionar el juego", narró el joven.

Ante ello, acusó de no estar seguro en la atracción. Esto, debido a que la barra no era suficiente, pues quedaba "flotando" en el asiento. "Todo el camino estuve agarrado de la barra, yo pensé: 'bueno, hasta aquí llegué'".

"Cerré los ojos y los volví a abrir, y ya estaba abajo. Yo nada más quería bajarme de ahí y mentárselas a todo mundo. Bajé con las manos blancas, blancas, blancas, arrugadísimas por la fuerza que estaba haciendo", agregó.

Así, cuando culminó el juego Graco bajó y se dirigió con la persona encargada. "¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con tu servicio? ¿Qué pedo con tu seguridad? Voy con la persona que está encargada en el monitor de seguridad y le dije: Te estoy diciendo en el monitor que no tenía puesto el cinturón y no te importó. ¿Qué pudo haber pasado? y él me respondió 'yo te lo puse, ya ni modo'", expresó Graco.

Por ello, el joven pidió hablar con el supervisor; sin embargo, detalló que "salió peor". "Le comenté que se me había desabrochado, pero él me dijo 'no, eso no es posible, te lo vamos a enseñar'. Lo importante para ellos era lavarse las manos".

Aunado a ello, reveló que a la hora de que se dieron cuenta que los estaba grabando, ambos cambiaron su postura. "Los dos me estaban echando la culpa, pero no fue hasta que me vieron que estaba grabando notas de voz que me dijo uno de ellos: 'Ah, no, no, no es tu culpa, es un accidente que le pudo haber pasado a todos".

"No me ayudaron en nada", añadió.

Finalmente, manifestó su deseo de tomar medidas legales ante la empresa por el mal servicio y la falta de seguridad. "Yo no quiero que esto quede impune. Voy a tomar las medidas legales, por lo menos da la cara Six Flags, de lo que pasó, porque ya están pasando varias ocasiones y está extraño".