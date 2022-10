Difícil, autorizar aumento a sector obrero

A decir de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Magdalena Gaucín, no están dadas las condiciones para que las empresas otorguen los incrementos salariales que los trabajadores requieren.

"Ahorita no están dadas las condiciones para poder negociar un incremento así, somos conscientes de que se necesita pero las condiciones de muchas empresas no dan ahorita, sobre todo porque son aumentos que no nada más implica subir sino es el tema del seguro social y son temas que desencadenan otras cuestiones", manifestó.

Dijo que se buscará el diálogo con los trabajadores, para evitar la posibilidad de huelgas privilegiando los acuerdos.

Agregó que cada empresa lo irá determinando pero insistió que es complicado que se pudiera concretar un aumento, como el que esperan los trabajadores.

"Si bien ha venido en aumento el tema del salario, sobre todo los salarios mínimos pero está complicado por el tema que no nada más impacta en darlo directamente sino que implica todos los temas que se derivan de el", reiteró.

No obstante, dijo que hay sectores en los que si podrá haber un aumento mayor y otros en los que no.

Sobre todo en el sector de la manufactura donde se está consumiendo bastante, hay una mayor posibilidad, "a lo mejor ahí se puede, sobre todo se compensa en bonos, pero hacerlo ya directamente como un salario, está muy complicado".

En el sector minero también hay condiciones de que se pueda incrementar pero hay otros en los que "definitivamente no se puede", estableció.

Y es que, algunos sindicatos de la CTM están solicitando un incremento salarial superior al 15 por ciento.