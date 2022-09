DIF Torreón concientiza sobre cáncer infantil

Ya que septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, ha participado y contribuido en diversos eventos organizados en favor de esta causa.

Ejemplo de ello ocurrió el día de ayer, cuando, por instrucciones del alcalde Román Cepeda y de la señora Selina Bremer, presidenta honoraria de DIF Torreón, el edificio de la presidencia se iluminó de amarillo/dorado con el objetivo de mostrar solidaridad y hacer un llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos por los niños que sufren esta enfermedad, explicó Marlene Martínez, directora del DIF municipal.

El cáncer infantil es la primera causa de muerte en niños entre 1 y 14 años. Según recientes datos, en México hay entre 5 y 6 mil casos nuevos cada año de esta enfermedad en menores de 18 años y la tendencia va al alza.

"El amarillo/dorado simbolizan la luz y esperanza de la recuperación de los jóvenes pacientes" comentó la directora del DIF Torreón.

Cabe mencionar que el Sistema DIF municipal se sumó a la causa de la asociación civil No me rindo, A.C., la cual apoya a los menores de edad que padecen cáncer y a sus familias. Ayer por la mañana realizaron, en la explanada del Bosque Urbano, un moño humano amarillo con apoyo de scouts, universidades, beneficiarios de la asociación civil y público general.

Asociaciones como No me rindo, Encendamos una luz y Si me ayuda no me rindo, son algunas de las A.C. que apoyan a los niños y jóvenes que padecen cáncer y a sus familias. La difusión de sus esfuerzos y la concientización en la ciudadanía en general sobre éstos, sin duda redundarán en beneficios para los pequeños pacientes.

Finalmente, Marlene Martínez invitó a la ciudadanía a continuar con la campaña de recolección de tapas plásticas.