Dictan prisión preventiva a 5 involucrados en ataques en Ciudad Juárez 

La noche del domingo, se informó que se les dictó prisión preventiva por no más de 24 meses, a cinco de los implicados en los ataques registrados el jueves 11 de agosto en Ciudad Juárez.

Los imputados son Manuel Alfredo "N", Jorge Adrián "N", Ezequiel "N", Víctor Hugo "N", y José Antonio "N".

Las personas antes mencionadas serán investigadas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y daños.

En audiencia inicial, se dio lectura del oficio respecto al cambio de radicación del distrito judicial Bravos al Distrito judicial Morelos.

DENUNCIAN TORTURA

Asimismo, se concedió el uso de la voz a los imputados, quienes manifestaron ser víctimas de tortura por parte de los agentes que los detuvieron, por lo que a petición de la defensa, fue activado el protocolo de Estambul.

Una vez analizadas las declaraciones de los intervinientes, la jueza declaró legal la detención y retención de los imputados.

Para continuar, al ser escuchados los datos de prueba que presenta el Ministerio Público, y por consejo de la defensa, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional a efecto de que en un plazo no mayor a 144 horas, sea resuelta su situación jurídica, por lo que la jueza fijó las 9:30 am del día 19 de agosto para el desahogo de la audiencia de vinculación o no a proceso.