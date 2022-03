Dictaminan daño al patrimonio tras marcha

Las pintas que se hicieron principalmente sobre la escultura conocida como "El indio y el español" ubicada en la fuente de la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en Saltillo, al igual que a espaldas de Palacio de Gobierno, tras la marcha en conmemoración del Día de la Mujer, ya se dictaminan para conocer a fondo el daño al patrimonio cultural que se ocasionó.

En ese sentido, Francisco Aguilar Moreno, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historía (INAH) en Coahuila, manifestó que desde temprana hora de ayer miércoles le llamó personal de Imagen Urbana del municipio de Saltillo a fin de ponerse de acuerdo en el proceso de limpieza y empezarlos a atender.

Añadió que la escultura es de acero, por lo que su limpieza no resulta muy problemática; sin embargo, se procura no utilizar a menos que sea un caso muy extremo, químicos, a pesar de que hay varios que se pueden utilizar y no son tan agresivos para limpiar, pero su proceso es más tardío.

Recalcó que la limpieza estará a cargo del Ayuntamiento de Saltillo, los cuales pidieron al INAH orientación para saber como se limpia, ya que se cuenta con arquitectos restauradores que estudiaron esa especialidad e incluso ya tomaron fotos por la mañana, donde había algunas mujeres que aún estaban haciendo pintas en la estatua, sin embargo los policías ya no las dejaron.

No obstante, advirtió que fue la fachada de Palacio de Gobierno que da a Plaza de la Nueva Tlaxcala la que sufrió mayores afectaciones, así como el edificio que alberga el banco BBV BANCOMER (Victoria y Purcell), al igual que el BANAMEX.

Finalmente recordó que las pintas que se hicieron es un delito federal, ya que se está dañando patrimonio federal, es a quien tiene en resguardo el inmueble al que le correspondería hacer la denuncia por los daños ocasionados, en este caso sería Gobierno del estado, ya que son quienes lo tienen en resguardo.