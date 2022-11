México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros de tránsito.

La Organización de las Naciones Unidas a través de su Asamblea General del 1° de diciembre de 2005, declaró el tercer domingo de noviembre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, en reconocimiento de las víctimas de los accidentes de tráfico.

¿Por qué un día dedicado a las víctimas de accidentes de tráfico?

Los traumatismos a causa de los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad de jóvenes entre 15 y 29 años. Cada año las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas. Se pretende reducir esta fatal estadística porque la mayoría de los incidentes de tránsito son prevenibles.

Existen diversos factores que aumentan el riesgo de las lesiones como la velocidad, cinturones de seguridad en mal estado, no utilizar sillas protectoras para infantes, no portar cascos protectores por parte de motociclistas, y otros elementos como el diseño y condición de la infraestructura vial y los vehículos antiguos que no se encuentran en buen estado o que no cuentan con dispositivos de seguridad y la conducción en estado de ebriedad. Por lo tanto, reducir el número y gravedad de los hechos viales, conlleva acciones conjuntas entre ciudadanía y gobierno.

Por ejemplo, los gobiernos locales deben de trabajar en la implementación de medidas, desde sanciones a malas conductas, como proyectos de mantenimiento de las vialidades, y colocación de señalamientos viales, así como aplicación de diseños viales orientados a la pacificación de tráfico que generen una mayor oferta de infraestructura para otros medios de traslado.

El "Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial", elaborado por la Organización de la Salud (OMS), señala que la mitad de todas las muertes que acontecen en las carreteras del mundo se producen entre los usuarios menos protegidos de las vías de tránsito: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%).

Por su parte, el INEGI señala que en la Zona Metropolitana de La Laguna en el año 2021 hubo un total de 3,072 heridos y una cifra de 58 muertes en el lugar del accidente, aunque esta cifra no es definitiva ya que el deceso se puede presentar posterior al accidente por complicaciones derivadas del mismo.

La velocidad, es un factor que acentúa la gravedad de los hechos viales, mientras mayor sea la velocidad de un vehículo que se acerca a un peatón u otro conductor, resulta más difícil identificar a que distancia se encuentra, por lo anterior es más común que los hechos viales se presenten en vialidades primarias y colectoras, debido a su dimensiones y función, facilitan un alto volumen de tránsito vehicular y el desplazamiento entre distintas zonas de la ciudad, permitiendo una velocidad máxima de 60 km/h, algunos ejemplos de estas vías son el Periférico Raúl López Sánchez, el Blvd. Independencia y el Blvd. Diagonal Reforma.

La tasa de motorización en la Zona Metropolitana de La Laguna ha aumentado en los últimos 10 años, pasando de 233 a 311 vehículos por cada 1,000 habitantes. Este importante aumento de vehículos en circulación contribuye a agravar la congestión de las vialidades y como consecuencia la posibilidad de que se presenten incidentes viales.

Al conmemorar esta fecha, se pretende reducir el número de víctimas a través de hacer conciencia en la población del elevado número de víctimas por accidentes de tráfico, de las muertes y de las discapacidades que pueden ocasionar y también reconocer la labor de los equipos de rescate. Se ha comprobado que los servicios de atención de emergencia para traumatismos son importantes para mitigar los daños de los accidentes viales.

Por Arq. Jair Miramontes Chávez.

Responsable de Sistemas de Información Geográfica en el IMPLAN.

ASOCIACIÓN REFLEXIONA

https://victimasviales.refleacciona.org/inicio/

INEGI (2021), Vehículos de Motor Registrados en Circulación

https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/

Organización Mundial de la salud

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

Naciones Unidas

https://www.un.org/es/observances/road-traffic-victims-day