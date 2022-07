Día Mundial del Rock: cinco mujeres que mantienen vivo el género

El 13 de julio es la fecha conmemorativa a nivel mundial para uno de los géneros musicales que ha sobrevivido al paso del tiempo y ha dejado en la historia varias bandas y músicos que son leyendas: el rock.

Aunque en la actualidad el rock y sus diversos subgéneros no tienen la popularidad que tuvo años atrás- en décadas como los 70's y 80's- hay algunos artistas y bandas que mantienen la esencia y sonido del rock vigente en un mundo en el que predominan los sonidos urbanos.

Incluso, gracias a series como Stranger Things, himnos del rock como Master of Puppets de Metallica y Running Up That Hill de Kate Bush, han tomado relevancia entre los nuevos públicos.

¿Por qué se celebra este día?

El motivo principal por el que se conmemora el 13 de julio como el Día Mundial del Rock, es debido a que fue la fecha en que se hizo el mega concierto de rock "Live Aid", en 1985.

Este evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo organizado en las ciudades de Londres, Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos.

Grandes artistas y bandas estuvieron presentes en el concierto, ideado por el compositor irlandés, Bob Geldof. Agrupaciones de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppellin, Judas Priest, The Who; y cantantes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Stiung, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elthon John, Bob Dylan y Paul McCartney.

Cinco mujeres que mantienen vivo el Rock

En la actualidad hay varias cantantes femeninas que mantienen vivo el rock, en diferentes estilos y a diferentes escalas de popularidad.

1. Taylor Momsen- The Pretty Reckless

Taylor Momsen, de 28 años de edad, inició su carrera como actriz, en series de televisión como Gossip Girl y la película El Grinch. Sin embargo, desde el 2009 es la vocalista de la banda de hard rock, The Pretty Reckless.

El grupo se ha ganado un lugar en la industria, en total han publicado cuatro álbumes de estudio: Light Me Up (2010), Going to Hell (2014), Who You Selling For (2016) y Death by Rock and Roll (2021)

2. Maria Brink- In This Moment

Maria Brink es una cantante estadounidense y compositora estadounidense, mejor conocida por ser la vocalista de la banda de rock In This Moment.

Hasta hoy día, la banda ha lanzado siete álbumes de estudio, su estilo pasa por el metal alternativo, metal core, hard rock y gothic metal.

El grupo se ha caracterizado por sus visuales y estilo de cantar de Maria.

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus inició su carrera como estrella de Disney Channel, en la serie Hannah Montana. Después, dio paso a una exitosa carrera como cantante pop, pero en 2020 dio el salto al rock, con su álbum Plastic Hearts.

En esta nueva etapa de la artista, ha tenido la oportunidad de colaborar con Billy Idol, Joan Jett, Stevie Nicks y Dua Lipa.

Además de los temas que conforman al disco, como Midnight Sky, Never Be Me y High, ha hecho covers de temas icónicos como Heart of Glass de Blondie y Zombie de The Cranberries.

4. Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers es una cantante y compositora estadounidense, de 27 años. Lanzó su álbum debut Stranger in the Alps en 2017. Pero no es hasta su segundo material, Punisher, publicado en 2020, que logró mayor popularidad, pues fue nominada al Grammy, incluida la categoría de mejor nuevo artista.

Su estilo musical está enfocado a un rock más suave, con un estilo que va entre el indie rock, soft rock, el grunge y hasta el folk.

5. Lzzy Hale- Halestorm

Elizabeth Mae Hale, mejor conocida como "Lzzy" Hale, es la vocalista de la banda de hard rock, Halestorm, la cual cofundó con su germano Arehay Hale en 1997.

En total, han lanzado cinco álbumes de estudio: Halestorm (2009), The Strange Case Of... (2012), Into the Wild Life (2015), Vicious (2018), Back from the Dead (2022).

BONUS TRACK

Billie Eilish

Aunque Billie Eilish es una estrella del pop, ha sido acogida por el mercado del rock alternativo, por su peculiar estilo.

Sus dos primeros álbumes de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y Happier Than Ever (2021), han sido aclamados por la crítica por su contenido lírico y producción.

Con su disco debut ganó el Grammy 2020 al álbum del año, y fue nominada de nuevo en la misma categoría de los Grammy del 2022 por Happier Than Ever.