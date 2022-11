Detienen proyecto en Calzada Colón de Torreón; se reasignarán recursos

Ante las inconformidades que ha encontrado la socialización del proyecto del Municipio para la modificación de la calzada Colón, se buscará reasignar los recursos a otras obras, informó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

"Torreón tiene mucho que avanzar y no se va a detener por ese proyecto", expresó, "yo he decidido y ya lo platiqué con el director de Obras Públicas para que ponga en suerte el proyecto, para quienes están en contra de todo y a favor de nada, pues que planteen un proyecto y ya veremos nosotros si tenemos presupuesto para hacerlo".

Se tenía una proyección de 40 millones de pesos para esta obra, por lo que el edil dijo que podrían ser reasignados a otras necesidades que hay en la ciudad.

"Torreón, el avance, la imagen de Torreón, no está supeditada a esa obra, hay muchísima obra que hacer y lo seguiremos haciendo", dijo.

Insistió en que el recurso se puede utilizar en obras en conjunto con el gobierno del estado, lo relativo al sistema vial de Villa Florida o un segundo cuerpo del puente vial en el Territorio Santos Modelo (TSM), entre otros proyectos que se podrían anunciar el próximo lunes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el Primer Informe de Gobierno de su administración.

INVERTIR LA SITUACIÓN

El alcalde dijo que no se trata de cancelarlo sino de que se invierta la situación, que los inconformes presenten un proyecto viable para la ciudadanía y para la autoridad, y entonces se determinará de parte del Municipio si se tiene el recurso para ejecutarlo. Señaló que la imagen de Torreón va a cambiar con otros proyectos municipales.

"La imagen de Torreón va a cambiar, amén de cualquier proyecto, va a cambiar la imagen de los accesos, de Matamoros de San Pedro, la Juárez, del Diagonal Reforma al bosque Venustiano Carranza, entre otras, bulevar Independencia, hay el proyecto de todo lo que tiene que ver con el Periférico, el sistema Villa Florida, hay muchísimo en qué invertir, de hecho va a ser insuficiente, Torreón va a cambiar, de eso no tengo duda", comentó Cepeda González.

Consideró que el proyecto de la Colón seguirá vigente hasta que se cuente con una propuesta viable.

"No es lo mismo nomás decir que no a hacer proyectos", comentó, "yo no estoy en contra de ningún proyecto, yo estoy a favor de aprovechar y de cambiar Torreón".

Dijo que se tiene una buena comunicación con la Iniciativa Privada y con parte de la sociedad civil, por lo que pidió a los torreonenses que sí están de acuerdo con la obra a que lo manifiesten.

"Que busquen un cómo sí, porque solo se ha visto el cómo no", expresó.

El proyecto de la actual administración contemplaba que la Colón fuera Zona 30, con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pasar la ciclovía al carril izquierdo, ampliar las bocacalles y eliminar las vueltas a la izquierda. Se complementaría con pares viales al poniente y oriente. Durante la socialización, el colectivo ciclista Ruedas del Desierto mostró su rechazo.