Detienen a presunto feminicida de Jazmín, cantante asesinada en Oaxaca

Un hombre que se disfrazaba de policía en sus redes sociales fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Jazmín Zárate, cantante del Grupo Titanes, quien fue asesinada con suma violencia y su cuerpo localizado en inmediaciones de San Lorenzo Cacaotepec, en los Valles Centrales de Oaxaca.

La detención fue dada a conocer durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, quien informó la detención.

El funcionario precisó que se trata de Edmundo Ángel "N", quien fue aprehendido a menos de 72 horas de que se cometió el crimen y ya está a disposición del juez, quien resolverá su situación jurídica.

Explicó que el arresto del presunto responsable de la muerte de la joven se realizó en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase).

Asimismo, detalló que el cuerpo de la joven fue encontrado a 900 metros del último lugar donde fue vista con vida y la causa de muerte se determinó como perforación pulmonar.

Según la información oficial, el sujeto detenido se disfrazaba de policía, pues aparece con dicha indumentaria en fotografías de sus redes sociales; no obstante, no se precisó si tenía alguna relación con la víctima. Además, se dio a conocer que no se localizó ni el teléfono ni la bolsa de la víctima.

Ayer, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que el cuerpo que fue encontrado recientemente en inmediaciones de San Lorenzo Cacaotepec corresponde a Yazmín Zárate, una cantante de 28 años de edad quien fue vista por última vez tras una presentación musical en dicha comunidad la noche del domingo y que era madre de una pequeña, a quien dejó en orfandad.

Tras los hechos, apunta la FGEO, se inició carpeta de investigación 38291/FVCE/ETLA/2022, por el delito de feminicidio.

De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer), en Oaxaca suman 708 asesinatos violentos de mujeres en la administración actual, de los cuales 126 se han cometido en lo que va del 2022; sin embargo, hasta septiembre apenas 32 se habían tipificado como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSPO).