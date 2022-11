Deterioradas y en el olvido, estaciones del Bus Laguna

La infraestructura de las estaciones correspondientes al "Bus Laguna" luce un deterioro considerable, tras años de espera por el inicio del sistema de transporte.

Hace unas semanas, autoridades del estado y del municipio, junto a empresas de servicios electrónicos, participaron en la revisión de cada parada, sin embargo, no ha habido ningún cambio en términos de la rehabilitación de los espacios, que se mantienen repletos de polvo, la mayoría presentan grafiti, incluso hay vidrios de ventanas y puertas rotos.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón en cada estación, se pudo observar diversos daños al cableado, el robo de lámparas y cámaras, incluso de botes de basura en algunos puntos. Mientras se visitaba cada parada, había gente que se acercaba a preguntar para cuando estaría listo el Metrobús.

En la estación Nazas, a la entrada de Torreón, la parte baja sigue presentando charcos de agua, abunda la basura, la suciedad y el grafiti, también hay montones de escombro.

En la Ramos Arizpe, las paradas están pintadas de blanco y rojo, también en Múzquiz y algunas más del bulevar Revolución, pero la mayoría no han recibido ninguna capa de pintura. A la altura de la Matamoros, ya no hay bolardos debido a choques que han acabado con estas estructuras. En Allende, la estación ya no tiene lámparas ni cámaras de videovigilancia.

Por la Múzquiz, se observan los cables expuestos, sin los dispositivos, se evidencia vandalismo, pues se arrancaron lámparas, los plafones están rotos y se retiró cableado. También se llenaron los botes de basura.

En Revolución y Treviño, hay vidrios rotos, también en Galeana, en Colón y en Comonfort.

En las paradas que están abiertas faltan los sensores para abrir y cerrar las puertas, también se llevaron los sensores de las lámparas de emergencia, además de que hay capas gruesas de polvo que cubren el espacio, también despiden malos olores, presumiblemente de gente que ingresó a hacer sus necesidades fisiológicas en el interior. La situación se repite en cada parada, suciedad, deterioro, vandalismo.

Y en cuanto a las jardineras, que fueron construidas hace ocho años, a la altura de Comonfort y Revolución comienzan las paredes a ceder ante el peso de las plantas, que han crecido considerablemente ante la falta de poda.

ANTICIPO

El gobierno del estado de Coahuila informó que se hará cargo de los gastos de mantenimiento de esta infraestructura, a fin de que esté en buenas condiciones cuando opere el Bus Laguna, lo que podría ocurrir para mayo del próximo año, una vez que lleguen los 380 autobuses que ya fueron solicitados por las autoridades, que también se comprometieron a cubrir el anticipo de 10 por ciento correspondiente a cada una.