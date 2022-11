Detectan placas irregulares de transporte público en Gómez Palacio

La Comisión de Transporte de la Federación Regional de la CTM en Gómez Palacio, ha detectado irregularidades en al menos 600 juegos de placas de transporte público, con el aval de las autoridades de la pasada Administración Estatal, hecho que ya fue denunciado ante la Contraloría del Estado sin éxito. Señalan que siguen en circulación pese a su condición.

Héctor Ramírez Sierra, subsecretario de la citada Comisión, detalló que el caso de 390 juegos de placas data de más de cinco años, justo cuando iniciaba la Administración Estatal del gobernador José Rosas Aispuro.

"La problemática que prevalece en la Dirección de Transporte en el estado. Hace 5 años, cuando empezó el período del Gobernador Aispuro, aquí en Gómez Palacio la subdirección de Transporte vendió 230 juegos de placas directas, las cuales nos están causando un grave problema. En paralelo a esa venta, la Recaudación de Rentas en caja, soltó 390 juegos de placas a circulación sin procedimiento establecido en la Ley de Transporte en el Estado. Esa situación hemos venido atacando en varios escritos, incluso en Contraloría sin respuesta, hemos medito muchas inconformidades", explicó.

Además, se detectaron otras 97 placas sin registro ante la dirección de Transporte. "Aquí tengo todos los documentos donde me avala todo lo dicho, donde demuestro que la misma autoridad dice que 97 juegos de placas no tienen registro... las vamos a arreglar, y andan circulando, cuando la ley establece que un juego de placas no puede andar sin concesión debidamente", señaló Ramírez.

También indicó la entrega de placas para transporte de personal y materialistas, hecho que calificó como "una total anarquía".

EXIGEN ENCUENTRO

La Federación exige un encuentro con el titular de Transporte para abordar el tema, y solicitar "piso parejo" para todos los trabajadores del volante, pues con dichas condiciones, manifestaron no estar de acuerdo con el replaqueo que se prevé para el próximo año.

Comentó que hace un mes tuvieron un acercamiento con el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz, a quien se les expusieron siete temas, uno de ellos el de las placas irregulares, a lo que éste argumentó que se trataba de "herencias", sin embargo los trabajadores del volante cuestionaron sobre el por qué siguen en circulación.

"Hemos sido muy tolerantes, le dije a Raúl Meraz, la institucionalidad ya se agotó… queremos que ya paren, que el señor gobernador (Esteban Villegas) nos escuche y ponga el orden debido", recalcó.