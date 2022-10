Detectan objetos no peligrosos en Operativo Mochila en La Laguna de Durango

Navajas pequeñas y algunos aerosoles de pintura, son los objetos que se han encontrado en las mochilas de los estudiantes de nivel básico durante el desarrollo del Operativo Mochila, que se emprendió en La Laguna de Durango, tras un evento registrado en un colegio particular. La instalación de este mecanismo preventivo avanza en los diferentes municipios.

Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la región Laguna, informó que recientemente se visitó los municipios de Santa Clara, Simón Bolívar y este sábado San Juan de Guadalupe para su puesta en marcha.

"Me informa el profesor Leoncio Ortiz, encargado del programa, que en las secundaria técnicas están al 100 por ciento, las estatales algunas ya están jalando aproximadamente la mitad, y las generales al 100 por ciento. De las primarias están trabajando ya prácticamente todas, quedan algunas de las federales, de las estatales todavía no tenemos reporte, porque estamos levantándolo pero en general el programa ha sido aceptado por todos", aseguró el funcionario.

ESCUELAS PARTICULARES

Sobre las escuelas particulares, comentó que ellas arrancaron con estas acciones tras el incidente registrado semanas atrás, después de las supuestas amenazas de un estudiante.

"Los particulares están trabajando mucho antes que las demás, los particulares son los primeros que se pusieron las pilas porque tienen un sistema de control más estricto. Empezaron en Gómez Palacio tras lo sucedido", comentó.

Tras su arranque detalló: "Hemos encontrado algunas navajillas que traen los chiquitos, no peligrosas, algunos espray inocuos, pero de todos modos por el gas pudieran ser invasivos, pero no hemos encontrado nada, hemos hablado con los papás hemos pedido que por favor los revisen ellos, porque sería muy desagradable encontrar algo y los chiquitos se pueden sentir agraviados, a pesar de ellos abren la mochila, entonces ¿para qué hacerlo?, mejor le decimos a la mamá, mejor saque las cosas que no deben utilizar en la escuela", dijo Adame.

PERMANENTE

El subsecretario, mencionó que la intención es que el operativo quede de forma definitiva en los planteles escolares, por lo que resaltó la importancia de los acuerdos que se tengan entre los legisladores, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación para establecer los lineamientos.

"Lo hemos instalado a partir del protocolo que tenemos, Derechos Humanos no tiene capacidad para atendernos, son 1200 escuelas, entonces es muy difícil, pero hemos estado en contacto con quien tenga que ver en ese renglón, estamos siguiendo los lineamientos que se marcaron originalmente, y estamos en espera de que haya una nueva disposición por parte de derechos humanos y acuerdos con el Congreso… La idea es que se quede, porque no se va a corregir el problema en poco tiempo. Y que los papás digan cuándo están listos y no se tengan que hacer en la escuela, sino que ellos lo hagan en casa", insistió.