Detectan anomalías en la Unidad Deportiva de Torreón

El nuevo patronato de la Unidad Deportiva informó que se encontraron 70 anomalías en la entrega-recepción; el anterior patronato rechazó esta situación e indicó que el proceso aún no concluye.

El Ayuntamiento de Torreón informó que se realizó la sesión ordinaria, desarrollada de manera conjunta por las Comisiones de Contraloría y del Deporte, presididas por las regidoras Ana Luisa Cepeda Álvarez y Zazil Pacheco Pérez, respectivamente, en la cuál se citó a Alicia de la Soledad Guerrero Garibay, presidenta del Patronato de la Unidad Deportiva Torreón y Gimnasio Municipal, para que rindiera informe ante las comisiones, sobre el proceso de entrega-recepción.

Dentro de las irregularidades destacó que la entrega del patronato fue de manera incompleta debido a que faltaron datos y documentación que avalara los datos entregados. La estructura del consejo del patronato es inoperable. Falta de control interno en las taquillas, almacén y en el suministro de herramientas. Las cuentas bancarías y los estados de cuenta no fueron entregados y tampoco las conciliaciones bancarias correspondientes.

Señaló falta de los estados financieros, así como su documentación comprobatoria. No se entregó el expediente fiscal, la constancia de opinión de cumplimiento, CIEC, la FIEL, el buzón fiscal, así como contenido del SAT. No fueron aclarados los montos de apoyo recibido por el Municipio y la aplicación efectiva y real, los cuales son alrededor de 11.5 millones de pesos entre 2020 y 2021. No se contaban con flujos de efectivo y egresos diarios, semanales y mensuales.

Una vez que fue discutido el tema, los ediles coincidieron en que es un problema alarmante en el que la Contraloría Municipal deberá intervenir toda vez que le fueron reportadas tales irregularidades. Se indicó que los ediles que presiden las Comisiones de Contraloría, Deporte, así como Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, vigilarán de manera conjunta para que se proceda conforme a la Ley.

Guerrero Garibay tomó posesión en el patronato el pasado primero de abril.

RECHAZAN ANOMALÍAS

Al respecto, Juan Alberto Wong Cobián, expresidente de Patronato de la Unidad Deportiva de Torreón, dijo que el proceso de entrega-recepción se realiza todavía y aún no se cierra, por lo que consideró que es indebido que se informe a las comisiones por parte de la Alicia Guerrero de cuestiones que aún no terminan.

Aseguró que las cuentas bancarias ya fueron entregadas, prueba de ello es que se ha hecho uso de las mismas para la operación actual, e incluso se dejaron con saldos a favor de 820 mil pesos gracias al apoyo precisamente de la comisión de Hacienda y del alcalde de Torreón, esto con el objetivo de dejar regularizada la situación de Infonavit, ISR e IMSS del personal al mes de marzo.

Señaló que cada uno de los donativos que se recibieron en los últimos cuatro años fueron aclarados a la Contraloría y a la Tesorería, todos y cada uno de ellos debidamente comprobados.

"Como sugerencia a la nueva presidenta, le diría que no utilice los medios en tiempos indebidos y con información falsa, ya que esto confunde a la ciudadanía", comentó Wong Cobián, "la invito a que se ponga a trabajar en bien de nuestra ciudad, de nuestra comunidad deportiva, en lugar de estar buscando como denostar y desprestigiar nuestra administración".

En términos de las albercas, el expresidente del patronato dijo que se dejaron todas funcionando y que la olímpica en invierno recibió mantenimiento en lo que corresponde a sus azulejos, boquillas, maquinaria y equipo, pero se quedó pendiente un motor, pues su reparación vale 30 mil pesos y es lo único que necesita para que funcione.

No obstante, indicó que en cuatro años nunca se detuvo la operación ni se dejó de dar servicio a la comunidad.