Destrucción sin reparación en las colonias El Campestre y Las Rosas de Gómez Palacio

La obra de sustitución de la red de drenaje en las colonias El Campestre y Las Rosas de Gómez Palacio, mantienen sus calles destruidas desde hace casi cuatro meses.

Los trabajos iniciaron en el mes de septiembre del año pasado y se esperaba concluir en diciembre, sin embargo las malas condiciones en las que se encontraba la red, no permitieron hacer uso de la técnica del craking, con la que se esperaba causar menos molestias al no abrir totalmente las calles, lo cual no fue posible.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) había anunciado que los trabajos terminarían en el mes de enero, lo cual no fue posible.

Aunque en algunas vialidades, como la calle Praga ya comenzaron los trabajos de fresado para retirar el pavimento viejo y reparar las afectaciones, la mayoría de las calles tratadas se encuentran en pésimas condiciones.