Destaca sector minero en economía de Durango

De los 20 mil millones de pesos de derrama económica que genera el sector minero al año en el estado, solo siete mil se quedan en Durango, el resto se va a otras entidades o países.

Gustavo Kientzle Baille, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, señaló que este sector es de los más importantes en la economía de Durango con el 18 por ciento del PIB pero todavía más si se toma en cuenta no solo su efecto, sino lo que se depende de ella.

"Nada más para Durango la derrama económica que deja este sector anualmente es de 20 mil millones de pesos menos gastos de operación, pero es uno de los sectores económicos que genera mejores salarios", agregó.

Pero de ese recurso, el funcionario reconoció que alrededor de siete o cuando mucho ocho mil millones de pesos son los que se quedan en la entidad entre salarios y algunas compras, el resto se va para otros estados o países.

Kientzle Baille aclaró que la minería no solo genera una derrama económica alta, sino que suele estar en los lugares de más difíciles de acceder y donde no llega ningún otro sector económico apoyando a miles de duranguenses y familias que no tienen otra oportunidad mas que dedicarse a la minería.