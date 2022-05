Médico lagunero destaca en congreso mundial

Un médico de la región Lagunera está entre los cien profesores que participarán como conferencistas en la edición número 20 del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Endocrinología Ginecológica (World Congress of International Society of Gynecological Endocrinology) que se desarrollará del 11 al 14 de mayo en Florencia, Italia.

Se trata del reconocido doctor Raúl Domínguez González, quien fue considerado en este evento por su destacada trayectoria de 29 años y sus capacidades científicas y profesionales.

PERFIL Y PARTICIPACIÓN

Es médico especialista certificado y recertificado en Ginecología y Obstetricia y en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ángeles de Torreón, así como director de la Clínica de Climaterio y Menopausia del Hospital General del ISSSTE en esta ciudad.

En esta ocasión, su ponencia internacional está programada para el jueves 12 de mayo dentro de la Medicina Regenerativa y hormonas (ALEG- Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica). En el simposio de la sociedad científica, el doctor hablará sobre la Ginecología Regenerativa Integral en Climaterio y Menopausia.

"Somos cien profesores a nivel mundial los que vamos a participar. En esta ocasión vamos representando a la Comarca Lagunera y a México, nos invita la misma Sociedad Internacional", mencionó.

RELEVANCIA

El especialista resaltó el papel que juega la educación médica continua para que los profesionales actualicen sus conocimientos y habló también de la certificación médica, necesaria para garantizar que las y los médicos poseen los conocimientos para ejercer su especialidad.

"Los médicos que estamos certificados nos preocupamos por la difusión y la salud de la mujer, y esto implica el conocimiento para poder llegar a toda la población", añadió.

En el congreso mundial otros profesionales de la salud abordarán temáticas como Endometrio: el órgano clave para la reproducción, Síndrome de ovario poliquístico, Innovación en cirugía ginecológica por ultrasonidos y tecnología láser, dieta y salud, aborto de repetición y Enfermedades infecciosas y embarazo, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia y Síndrome metabólico, entre otros.

Domínguez González dijo que este año se retomará el evento mundial en modalidad presencial ya que en 2021 se realizó de forma virtual con motivo de la pandemia por COVID-19.

Se tiene contemplada la participación de alrededor de cinco mil médicos especialistas de distintos países.

"Me siento honrado porque me tomaron en cuenta para esto, es el sexto congreso mundial al que voy como profesor, es algo que me hace sentir muy contento y orgulloso. En La Laguna hay muy buena medicina y muy buenos especialistas en diferentes áreas", concluyó el doctor Raúl Domínguez González.

Experiencia

Amplia trayectoria:

*El médico Domínguez González ha tenido la fortuna de participar como conferencista en seis Congresos de América Latina y Europa. Este año él representa a la Comarca Lagunera y a México en Florencia, Italia.

*El doctor fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica (ALEG) gestión 2018-2021.

*Es experto latinoamericano y mexicano de Climaterio y Menopausia desde el año 2004 en adelante además es socio fundador de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica y están próximos a unirse a la Federación Internacional de Sociedades de Endocrinología Ginecológica.