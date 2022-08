Destaca lagunera en certámenes de belleza

Alexa Uvalle Aguilar, es una lagunera de 24 años que desde 2020 ha participado en certámenes, logró ganar diferentes coronas a nivel local, estatal y nacional, obteniendo su actual título de Miss Petit Universe México 2022.

Además de los concursos de belleza en los que ha participado, actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de composta para la fertilización y el cuidado de las plantas, "mi intención es romper los estereotipos, antes existía el prejuicio que forzosamente es la belleza, pero los certámenes han cambiado, ahora buscan más como piensas a como vas", así lo comentó la lagunera.

Por el momento, Uvalle se encuentra preparando los detalles para representar al país en el certamen de Universe Beauty International, en donde presentará el proyecto de la composta, con el que además busca beneficiar a diversas casas hogar de la región, "La Laguna es una zona muy desértica, y varias industrias generan mucha contaminación, con la composta busco hacer fertilizantes naturales... también hacer una producción y con las ventas beneficiar a las casas hogar, en especial a las que se encuentran olvidadas".

Fue desde los 12 años que conoció las pasarelas, luego de que la invitaran a modelar para una tienda de ropa, "me invitaron a un festival, ahí una amiga me invitó a participar, empecé a practicar y me gustó", según lo contó Alexa.

No fue hasta 2020 cuando se inscribió para participar en el certamen de Miss Universe Beauty Coahuila, en donde obtuvo la corona representando a Torreón, después se ganó el título para representar a Coahuila, y finalmente a México

Será el próximo mes de noviembre cuando la joven viaje a la ciudad de Lima, Perú, en donde también quiere dar a conocer parte de la cultura mexicana, así como de los coahuilenses.

Representante de México

