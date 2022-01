Despidos por COVID no son válidos: Profedet

Ninguna empresa o empleador puede condicionar la contratación o el acceso a su centro laboral a los trabajadores a cambio de la presentación de una prueba negativa de COVID-19, advirtió la Secretaría del Trabajo, a través de la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores (Profedet).

Efraín Régulo López Reyes, subprocurador general de Asuntos Foráneos de la Profedet, señaló que imponer ese tipo de condicionantes es ilegal, además de que representa una discriminación en el derecho humano al empleo.

"Si no presento un síntoma (de COVID) y me están exigiendo la prueba ya me están condicionando, y al estarme condicionando en algo que no se tiene la certeza eso no es válido, y para eso está la Profedet, para que se acerquen y les brindemos la asesoría u orientación, sin temor alguno", resaltó.

Aclaró que los empleadores que exijan prueba negativa de COVID no son acreedores de multas o sanciones, pero el trabajador sí tiene el respaldo de la ley para conservar su empleo.

"No está establecido en la ley que al patrón que incurra en esta conducta se le aplique alguna sanción o multa, pero si llegara a condicionar la entrada y quisiera despedir al trabajador éste puede exigir su derecho de reinstalación o indemnización", subrayó.

El subprocurador de la Profedet puntualizó que en el caso de trabajadores que sí presenten síntomas están obligados a acudir a los servicios de seguridad social a practicarse una prueba para determinar si están contagiados, lo que tampoco es causal de despido.

"No puede el patrón impedirle el acceso (al centro de trabajo), pero sí puede recomendarle ir al médico, por cultura de salud, porque es en beneficio del propio trabajador para no poner en riesgo a la familia o a los demás compañeros de trabajo", advirtió

Insistió en que en el caso de quienes tengan síntomas de COVID la empresa no puede darlos de baja, pero sí exigirles que cumplan con el reglamento interior de trabajo, en el que se establece que el trabajador debe de aplicarse pruebas médicas para descartar cualquier tipo de contingencias de salud.

"Si el trabajador hiciera caso omiso y contagiara a algún compañero podría iniciarse un proceso de despido, pero no es tan sencillo, porque tendrían que realizarse exámenes médicos para determinar si hay motivos suficientes", indicó.