Desgracias no deben ser olvidadas: Vicario de GP

Además de lamentar lo sucedido en una mina de carbón de Sabinas, Coahuila, que mantiene atrapados a 10 mineros, Arturo Macías Pedroza, Vicario General de la Diócesis de Gómez Palacio, dijo que son problemas de años que no deben olvidarse y que deben obligar al colectivo a exigir mejores condiciones laborales para evitar estas desgracias.

"Ya hubo un comunicado de todos los obispos de México, en el que se lamenta la situación que tiene más de 20 años, que cada vez que hay esas desgracias se mueven los medios pero nunca las situaciones de seguridad, y vuelve a pasar, pasa el tiempo y se nos olvida a los mexicanos que tenemos poca memoria para eso, aunque nos acordamos 'rebién' de los eventos deportivos... pero hay otras cosas que debemos recordar continuamente, nuestros muertos no debemos olvidarlos, las desgracias que pasan en nuestro país no deben ser olvidadas porque se repiten si no las corregimos", dijo enérgico.

Además, a una semana de lo sucedido en el vecino estado, comentó que "estos mineros que están sufriendo es porque la situación de injusticia y falta de seguridad en el trabajo siguen dándose, igual que la desgracia de Pasta de Conchos", recordó el hecho registrado el 19 de febrero de 2006, en donde quedaron atrapados 65 mineros, cuyos cuerpos no han sido rescatados.

Es por ello, que el vocero de la Diócesis de Gómez Palacio lanza un llamado no a la autoridad, sino a la sociedad en general para que exijan mejores condiciones laborales.

"El llamado es a la sociedad, que deben exigir mejores condiciones para el trabajo, porque las condiciones a veces son de peligro y otras son de bajos sueldos".

Y comentó que debido a la necesidad, las familias toman trabajos en condiciones deplorables.

"No hay trabajo y están agarrando condiciones, las que sean, el chiste es llevar de comer a casa", dijo el sacerdote católico.