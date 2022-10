Deseo que Reino Unido encuentre la estabilidad política lo más rápido posible: Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este jueves su deseo de que Reino Unido encuentre la estabilidad política "lo más rápidamente posible" porque, dijo, "es bueno" para la Unión Europea.

Macron reaccionó así en Bruselas al anuncio efectuado esta misma tarde por la primera ministra británica, Liz Truss, de que dimite como líder del Partido Conservador y que dejará la jefatura del Gobierno en cuanto se elija a su sucesor.

"No me quiero meter en la vida política de los británicos. Me he encontrado con Lis Truss en varias ocasiones y hemos hablado esta semana. Teníamos una relación de trabajo que se construía. Espero, en todo caso, que Gran Bretaña pueda encontrar lo más rápidamente posible la estabilidad y seguir adelante. Es bueno para nosotros y para nuestra Europa", declaró el jefe de Estado francés a su llegada a la cumbre de líderes de la UE que se celebra hoy y mañana.

Truss explicó que esta mañana se reunió con el presidente del Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories" sin cartera-, Graham Brady, y ambos convinieron en que la elección interna para nombrar a un sucesor se celebre "la semana próxima".

En las últimas horas, el número de diputados conservadores que pedían su dimisión se había disparado, lo que hacía prácticamente insostenible su continuidad al frente del Ejecutivo.

Truss se hallaba en la cuerda floja desde que el pasado 23 de septiembre la presentación de su plan fiscal, con una masiva bajada de impuestos, había sembrado el caos en los mercados y despertado la desconfianza en la economía británica.