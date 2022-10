Desde que llegó a Santos, Guillermo Almada ha sido de los mejores técnicos en México

Llegó al futbol mexicano en 2019, para dirigir al Santos Laguna y desde entonces, Guillermo Almada ha sido uno de los mejores técnicos en la Liga MX, y hoy estará participando en su tercera final, la segunda de manera consecutiva con el Pachuca.

Campeón en Uruguay y en Ecuador, pero la gloria en México se le ha negado. Perdió una final con Santos y una con los Tuzos, y —a pesar de tener su tercera oportunidad en este Apertura 2022— no le genera presión, ya que el futbol es para disfrutar.

“Esto no es presión, esto es para disfrutarlo. Uno se siente cómodo por otras cosas que pasan en el futbol. Es una satisfacción jugar una final. Seguramente, hay muchos que quisieran estar. Hay que tener un mérito grande y, si uno la pierde, es porque el otro equipo fue mejor, y ahora vamos a tratar de ganarla", declaró el estratega.

Almada sabe las cosas que hizo bien a lo largo de la temporada para luchar por la séptima estrella del Pachuca, aunque si llegara a fracasar una vez más, no será algo para deprimirse: "Hay un camino que nos trajo hasta acá y no es sencillo. Algo debimos haber hecho positivo para estar en la final... Tampoco me voy a suicidar si no ganamos, voy a seguir convencido con la misma idea, la que me ha permitido ser campeón en otros lugares".

En los enfrentamientos pasados, el Pachuca le ha tomado la medida al Toluca, pero esto no es una situación para confiarse.

Liga MX al día

Pumas. Por diferencias en la conformación de su cuerpo técnico, Jaime Lozano no llegará a CU.

Necaxa. Andrés Lillini llegará en estos días a México y parece que ya tiene equipo al cual dirigir.

Monterrey. Se hizo oficial la llegada de José Antonio "Tato" Noriega a la presidencia.