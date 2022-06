Desde Madero, 'corcholatas' abogan por unidad pero hay división

Piso parejo y un llamado a la unidad, de cara a los procesos electorales que están en puerta, coincidieron "las corcholatas" en el mensaje que cada uno ofreció en la Asamblea Informativa Nacional de Morena, que se llevó a cabo este domingo en Francisco I. Madero.

Advirtieron que sacarán a los Moreira, al "dinosaurio" (PRI) de Coahuila y del Estado de México, sin nombrar al partido, hicieron referencia al PRI e insistieron en que solo se requiere mantener la unidad para continuar con la transformación.

El gran ausente fue el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubón, ya que se dijo por cuestiones de salud no pudo asistir, pero se aseguró que será la militancia quien decida quiénes serán las y los candidatos.

El más agresivo en su discurso, "rompiendo" las formas, incluso el que más tiempo se tomó en el micrófono, fue el senador Ricardo Monreal Ávila, quien pidió reglas claras, igualdad de circunstancias y terminar con el sectarismo, mensaje implícito por el proceso de designación del candidato a Presidencia de la República.

Empezó su intervención enfatizando en que hay las condiciones para que Morena dé resultados, repetir la hazaña de 2018 y salir victoriosos en 2024.

"Solo se requiere mantener la unidad, la cohesión, mantener la importancia, evitar la exclusión, abandonar la intolerancia, la exclusión, el sectarismo. Se requiere no abandonar las causas de la gente, de los ciudadanos, de los desprotegidos, de los humillados".

Pidió retornar a los principios originales del partido, donde se propusieron terminar con la corrupción, eliminar de una vez por todas los privilegios de los poderes, erradicar los vicios del viejo régimen, de la imposición y la política tradicional.

"Hay que obedecer al pueblo, no a las facciones, por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria, por eso es importante decirles que es indispensable fijar reglas claras, consensuadas por la militancia para seleccionar a nuestro dirigente y a nuestros gobernantes. Reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, solo la gente y no la imposición, no a la decisión de grupos de poder. Por eso estamos aquí, por eso estamos participando en esta asamblea de unidad".

SEGURIDAD EN TRIUNFO

El secretario de Gobernación Adán Augusto López, dijo que Morena va a estar unido y va a ganar y agregó que en Coahuila, los políticos estuvieron "limándose las uñas pensando que van a adueñarse del país y que van a seguir saqueando a Coahuila", en alusión al Consejo Político estatal del PRI que se llevó a cabo el sábado en Saltillo.

"Pero se van a topar con pared, porque Coahuila lleva en su pensamiento, sin remordimientos aires de transformación ya es hora de transformar Coahuila así como se está transformando a todo el país".

TAREA: LA UNIDAD

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, expresó: "Ahora que se definen Coahuila y Estado de México, tenemos una tarea: la unidad, y se hace con base en la lealtad, en las ideas, en los ideales, en los anhelos del pueblo de México; ahí está la unidad de Morena, con el pueblo de nuestro país".

Aquí en la tierra de Madero va a haber democracia, el próximo año la transformación del presidente de la República iniciará una nueva historia, pues estamos a unos cuantos días de que se cumplan cuatro años del triunfo de la democracia y resaltó que el Movimiento de Transformación está más fuerte que nunca, ya que cuenta con 22 de 32 gubernaturas.

DERROTAR AL 'DINOSAURIO'

El último en intervenir fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dijo que se están empezando a organizar para sacar a los Moreira de Coahuila.

"No nos vamos a andar con rodeos, pues el pueblo logró demostrar que pudimos derrotar al dinosaurio y en Coahuila, claro que lo vamos a derrotar. Por eso es este evento tan importante, pues aquí inicia el proceso de organización, pues ya sabemos cómo funciona nuestro movimiento, con el pueblo organizado, por eso les digo que el proceso en Coahuila y en el Estado de México iniciará ya que tengamos coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación, entonces vamos a empezar a organizar en Coahuila esa tarea, de designar a los responsables".

Afirmó que Morena cuida sus principios, pues es el partido más democrático que hay en México, por eso no se ha abierto la convocatoria, pues está abierto a todos y todas las mexicanas que quieran participar.

"Lo único que necesitan para participar es su credencial de elector y la convicción de apoyar a la Cuarta Transformación, como lo hizo nuestro señor presidente en 2018".

Expresó que los opositores piensan que el partido está en crisis; "Perdónenme que me ría pero en 4 años hemos ganado 22 gubernaturas, nuestro movimiento está más fuerte que nunca, es el único partido que se atreve a consultar las decisiones sin simulaciones, sin imposición, por eso vamos a seguir manteniendo las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente y en Morena el pueblo manda".

PRESENTES

En el evento estuvieron presentes gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Tabasco, Carlos Merino; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Nayartit, Miguel Ángel Navarro; de Hidalgo, Julio Menchaca y de Quinta Roo, Mar Lezama.

Asimismo, Zoe Robledo, director del IMSS; Pedro Haces, líder del Catem; el senador Armando Guadiana, así como los otros aspirantes a la gubernatura, Ricardo Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar, Lennin Pérez de UDC y el delegado Reyes Flores Hurtado.

Si bien en el discurso se hizo el llamado a la unidad, eran evidentes los grupos, particularmente en la intervención de Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, pues sus porras mostraban su "músculo" con pancartas y lonas.

El evento inició más de una hora después, pues estaba programado para las 11:30 y el retraso, aunado a la intensidad del sol, provocó que una buena parte de los asistentes optaran por retirarse.

Los más entusiastas aseguraban que en el evento se congregaron unas 18 mil personas, sin embargo el personal de Protección Civil afirmó que de 10 a 12 mil asistentes.