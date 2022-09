Descartan derivar agua a lecho seco del río Nazas

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, precisó que aunque los niveles de la presa Francisco Zarco han aumentado, no se ha tomado la decisión aún de derivar agua por el lecho seco del río Nazas.

"Decirle a la gente de Lerdo y de Gómez Palacio que si bien es cierto la presa Francisco Zarco hoy tiene un nivel de aproximadamente el 87% de llenado y obviamente la presa Lázaro Cárdenas está cerca del 70%, decirles que hasta este momento no se va a desfogar agua de la presa Francisco Zarco, así es que -para que la gente esté tranquila- cualquier decisión que se tomara en otro sentido, se les avisaría oportunamente, o sea no va a correr mas agua ahorita por el río Nazas, más que el agua que surge de los escurrimientos de esa zona, pero no la que proviene de la presa Francisco Zarco", dijo el gobernador.

Fue el pasado martes que las autoridades gomezpalatinas informaron que Protección Civil alistaba medidas "ante inminente desfogue de la presa Francisco Zarco y derivación de agua al lecho seco del Río Nazas", teniendo como fuente el director de Protección Civil y Bomberos, Santiago Rodríguez, quien señaló inicialmente que el volumen de la presa era de un 93% y mas tarde corrigió que de un 83%, por lo que las condiciones de la misma "implicaría la necesidad de contemplar el desfogue de agua hacia la parte baja del río y derivar los volúmenes excedentes hacia el lecho seco".

No obstante, el gobernador Aispuro emitió un mensaje mediante el cual precisó que no se derivará agua por el lecho seco del Nazas hasta el momento y pidió a los ciudadanos estar atentos.

"Entonces para que estemos todos atentos, ¿sí?, a lo que pueda suceder en los siguientes días por las lluvias. Estaremos informando, pero por lo pronto estemos tranquilos, que no va a liberarse o desfogar agua de la presa Francisco Zarco y eso a la gente de Lerdo sobre todo, que es la mas afectada de todas las comunidades que están sobre el río Nazas, y desde luego a Gómez Palacio, decirle que ahorita en coordinación con Conagua se están tomando estas decisiones y estaremos informándoles oportunamente si hay necesidad de dar alguna información que sea importante para ustedes", acotó el gobernador.

REUNIÓN

Horas antes de la declaración del gobernador, se realizó una reunión entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con las áreas de Protección Civil de la región Laguna, en donde se determinó que se mantendría el seguimiento puntual a los ingresos que pudiera presentar la presa Francisco Zarco, sin embargo, se descartaba derivar agua al lecho del río Nazas.

"Hasta ahorita no tenemos reportes de que sea probable que nos suelten agua por el río, estamos en contacto con Conagua y hasta el momento, no hay una situación que sea para enviar un volumen", dijo Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil en Torreón.

De acuerdo al reporte de la Conagua, la presa Francisco Zarco, mejor conocida como Las Tórtolas, cuenta con un almacenamiento de 276 millones de metros cúbicos (Mm3), el equivalente a un 89.45 por ciento de su Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO). Cabe señalar que el NAMO no es la capacidad total de la presa, por lo que es posible almacenar arriba del 100 por ciento de este nivel sin problemas. La capacidad total de Las Tórtolas es de 383 Mm3.

Señaló que cada año se registran lluvias en la cuenca del río Nazas y las presas reciben aportaciones importantes, por lo que se mantiene la vigilancia sobre las entradas que se tengan de forma puntual, a fin de que se puedan tomar las medidas para prevenir a la ciudadanía en caso de que fuera necesario derivar el agua, pero reiteró que de momento no es el caso.

Este miércoles se reunieron los titulares de Protección Civil de la región lagunera de Coahuila y Durango con el área técnica y directivos del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, y la determinación fue que, de alcanzar la presa un 95 por ciento del NAMO, entonces se valoraría la posibilidad de derivar el agua, y sería la dependencia federal quien tomara las decisiones al respecto.

"Es algo latente cada vez que se presentan lluvias extraordinarias, abrir y desfogar algo de agua para que se mantenga el nivel de las presas, pero en Conagua nos informan que, en este momento, no hay un riesgo importante para hacer eso", comentó, "las presas tienen un margen, un colchón que les ayuda para una emergencia, y ahorita no hay ninguna situación que les indique que tengan que desfogar".

Juárez Llanas dijo que Protección Civil se mantendrá en alerta ante cualquier previsión.