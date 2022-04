Desaprueban medidas de la Liga Mexicana de Beisbol para agilizar juegos

Opiniones encontradas, ha causado la determinación de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que anunció para la temporada 2022, próxima a iniciar, que los juegos a celebrarse durante los días lunes y martes de la temporada regular, comenzarán en punto de las 19:30 horas y tendrán duración de 7 entradas, contrario a las 9 que tradicionalmente se juegan en el beisbol profesional.

"Con la intención de reducir el tiempo total de los juegos y de tener enfrentamientos altamente competitivos, la Asamblea de Asociados de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tomó la determinación de reducir los encuentros de los martes y miércoles, del rol regular de la temporada 2022, de nueve a siete entradas (con excepción de los juegos inaugurales del martes 26 de abril); y de implementar el uso de cronómetros para agilizar las visitas y los cambios de lanzadores", informó la liga a través de un comunicado de prensa que tomó por sorpresa a los aficionados.

MARKETING MANDA

La medida obedece, principalmente, a propiciar que los juegos tengan una duración no mayor a 3 horas, con el objetivo de que las cadenas de televisión que se encargarán de transmitir los juegos durante esos días, puedan darle un espacio definido a las acciones sobre el diamante. El aumento en la difusión a través de medios masivos, como la televisión, ha sido una causa que la LMB ha buscado sin mucho éxito desde años atrás, por lo que algunos aficionados celebraron que se adopte esa medida, sin embargo, la amplia mayoría de los fanáticos se ha mostrado inconforme, al considerar que el "recortar" los juegos de 9 a 7 innings, "afecta la esencia del juego".

Ciertamente, las estadísticas, que son el alma de un deporte tan meticuloso como el beisbol, verán afectaciones con este recorte, pues nunca será igual de meritorio un Juego Perfecto o un Juego Sin Hit ni Carrera, de 7 entradas a uno de 9 innings, lo cual favorece al discurso de quienes mantienen ese "romanticismo" por el Rey de los Deportes. Sin embargo, el objetivo de agilizar los juegos de beisbol profesional, es algo que se ha perseguido en todos los niveles, incluyendo las Ligas Mayores, que han mostrado preocupación por ampliar el número de aficionados, considerando que el método más efectivo sería captar la atención de las generaciones jóvenes, quienes son los actuales y futuros consumidores del producto llamado beisbol.

REACCIONES ENCONTRADAS

"Fue un tema que a la mayoría de los dueños no nos gustaba, pero al final fue una votación consensuada. En lo deportivo, no todos la comprábamos, pero reinó la idea de que como liga debemos innovar, ir entendiendo e involucrando a las televisoras que piden un producto y una transmisión más corta. Es un tema fuerte que incluso tienen en Estados Unidos y aquí pusimos las bases necesarias para experimentar, pues si no funciona, regresaremos a las nueve entradas. Al final, es una decisión lógica para darle cabida a lo que las audiencias están pidiendo, que son juegos más dinámicos y cortos", señaló al respecto, en exclusiva para El Siglo, Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo del Unión Laguna.

Peloteros también tuvieron reacciones de rechazo hacia la medida, como expresó en redes sociales el reciente refuerzo de los Algodoneros del Unión Laguna, el veterano Jesús "Jesse" Castillo, quien posteó: "en lo personal, no me gustó y solo dañando el juego, pero estamos en otros tiempos y lo más importante es la mercadotecnia". También el infielder Alberto Carreón, de los Olmecas de Tabasco, expresó su descontento en redes sociales: "¿Qué es esto? No querrá la liga que si en la séptima (entrada) está empatado el juego, se decida en penales que también inventarán para el beisbol".

Mientras aficionados, cronistas, peloteros y exbeisbolistas, mediante redes sociales hicieron sus propias propuestas para agilizar los juegos y disminuir su duración, lo cierto es que la medida tomada por la LMB ya no tiene vuelta atrás, por lo que este año se experimentará en todos los estadios de la liga, incluyendo el estadio de beisbol de la Revolución, que en series de inicio de semana, tendrá la visita de equipos como Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo y Tigres de Quintana Roo.

90

JUEGOS

sostendrán los equipos durante la campaña regular, 45 en casa y la misma cantidad en gira

3

DUELOS

sostendrán los laguneros ante Monclova durante el fin de semana.