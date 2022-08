'Desapariciones, un problema que sigue', advierten colectivos

La desaparición de personas es un problema que sigue, advierten colectivos de familiares de personas no localizadas, quienes reconocen que el tema sí se ha atendido por parte del Estado de Coahuila, aunque señalaron algunas necesidades; mientras que por el lado de Durango el avance ha sido lento.

"La situación continúa... sigue desapareciendo gente. Ahora tenemos la búsqueda inmediata en la Fiscalía de Coahuila que es una situación que sí creemos que falta en la Fiscalía de Durango, ahí sí tenemos un rezago baste amplio en lo que es la búsqueda inmediata", comentó Silvia Ortiz con relación a que ya no es necesario esperar determinada cantidad de horas para realizar la denuncia de alguien que no ha sido localizado.

Mencionó que tan solo en lo que va del año se tiene el registro de 11 desapariciones donde colaboraron en seis de los casos para su ubicación. Aunque comentó que no en todos los casos se ha hecho la localización en vida.

"Sí se localizan algunos pero no todos, y algunos se localizan fallecidos; sigue esta situación... no ha terminado, no estamos como en los tiempos anteriores pero no ha terminado", recalcó Ortiz.

AVANCES

Dentro de los avances que se pueden destacar por parte de Coahuila, está que el Centro Regional de Identificación Humana ya cuenta con perfiles de unos 800 cuerpos que han sido exhumados y que se encontraban en calidad de no identificados, de los cuales solo han sido reconocidos cerca de 40.

"El más grande problema que tiene el Centro Regional de Identificación Humana es que existen los perfiles pero no existen las familias, entonces de dónde son o cuántas familias faltan de hacerse el ADN, por lo cual se sigue invitando cada vez que podamos a las familias para que vengan a tomarse porque no puede ser que ahorita haya una cantidad considerable en el CRIH un aproximado de 800 cuerpos exhumados, ya son más de 800 kilos de fragmentos que están ahí, sé que son 40 que han sido identificados", comentó.

Mientras que en Durango, dijo, se ha avanzado sobre todo en el reconocer el número de personas desaparecidas. Al inicio la autoridad únicamente reconocía cinco personas desaparecidas. "Tuvimos que picar piedra hasta llegar al reconocimiento de más de mil 'NN' de los cuales solo se tenían registrados 37 a mil, el gran avance que se dio. Estos mil son familiar de alguien que ahorita lo están buscando y ahorita ya están haciendo las exhumaciones", dijo la presidenta de Grupo Vida.

Por su parte, Jessica Ríos, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, dijo que dentro de las carencias que aún presenta el estado de Coahuila, está la falta de personal en la Fiscalía.

"A la Fiscalía le falta mucho por hacer en cuestión de personal y creo que este tema de desaparición parece como si fuera un tabú porque pareciera que la sociedad no sabe que hay desapariciones por eso la importancia de hacer visible el tema".