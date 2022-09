Desafuero de Alejandro Moreno, sin fecha para discutirse en Cámara de Diputados

El presidente de la Sección Instructora, Jaime Humberto Pérez (Morena), dijo que el proceso de desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno se tiene que llevar a cabo con "los tiempos adecuados", por lo que dijo que aún no hay fecha para que se vote este tema.

En entrevista a medios, el diputado explicó que la Sección Instructora tendría que estar instalada a más tardar el 27 de septiembre para comenzar con los asuntos pendientes.

"No hay una fecha precisa, recuerden que tenemos primero que ver cómo está constituido el expediente que nos presenta la fiscalía y sobre ello determinar, incluso, yo no podría atreverme a decirles que va a concluir en diciembre, no hay un tiempo específico", puntualizó sobre el proceso contra "Alito".

El legislador expuso que tienen 30 días naturales para el desahogo y revisión de pruebas, pero pueden pedir una prórroga para un total de 60 días.

"Lo más importante aquí, es tener claridad, es tener certidumbre, es tener certeza jurídica, todos los elementos para que no haya duda en los integrantes de la Sección Instructora a la hora de emitir su voto", comentó el presidente de la Sección Instructora.

"Entonces, eso es importante, si le damos celeridad, entonces yo pediría por la delicadeza del tema que pudiera tratarse tener los tiempos adecuados, para que ningún integrante, ningún compañero legislador pueda tener alguna duda con respecto a esto", detalló.

La Sección Instructora estará conformada por Jaime Humberto Pérez como presidente, así como Leonel Godoy (Morena), José Elías Lixa (PAN) y Rubén Moreira (PRI).