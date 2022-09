Deportivo Amezcua, líder absoluto de la Liga IDEAL

El equipo Deportivo Amezcua se mantiene como líder absoluto de la temporada en la Liga IDEAL de Futbol de La Laguna, al acumular un excelente paso invicto de seis partidos ganados y uno empatado, con impresionante balance de 22 goles anotados y solamente 3 recibidos.

La escuadra comandada por Francisco "Pancho" Santibáñez suma 19 puntos para encabezar la tabla de posiciones en este circuito que ha contado con gran aceptación de la comunidad deportiva de La Laguna y el reflejo claro es que son 17 equipos los que participan en este torneo. El Deportivo de la O también acumula 19 unidades, aunque ellos han jugado 9 encuentros y acumulan 2 derrotas, además de que el diferencial de goles anotados y recibidos favorece a Amezcua.

Zorros Laguna marcha en la tercera posición con 16 puntos, apenas uno arriba de los Leones Ex Francés, mientras que Campestre San Isidro ocupa el quinto lugar con 14 puntos, mismos que Ex PVC Azul y apenas uno por encima de Frente Sección 74 y los Individuos Ex A Tec. Al acecho están All Star,

Transportes ARCO Hermanos y los enrachados Belgas FC.equipo expulsado

Por reincidir en riñas colectivas, el equipo Kamaradas FC fue expulsado de la Liga IDEAL, según dio a conocer la directiva del circuito luego de participar en un conato con el Deportivo Amezcua, cuyos jugadores Enrique López, Carlos Armendáriz y Francisco Madinaveitia recibieron sanciones de diversa duración.