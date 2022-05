Dependerá de EUA asistencia de AMLO

"Depende ahora de Estados Unidos" la presencia del presidente Andrés López Obrador a la Cumbre de las Américas, respondió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, en su visita a Gómez Palacio este sábado. El canciller, dijo que lo único que se pide es que se respete el acuerdo que se estableció en el 2012, referente a la asistencia de todos los países de América.

Y es que comentó que existen versiones de algún subsecretario estadounidense, de que son se invitará a algunos países (sin especificar cuáles), lo que estaría violentando dicho acuerdo. "Que se respete lo que habíamos convenido", recalcó el funcionario federal.

Incluso recordó que en el 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Raúl Castro, entonces presidente de Cuba, estuvieron juntos en la Cumbre. "Entonces nada más que se respete eso, por qué excluirlos", insistió el canciller.

Sobre su presencia a la región Lagunera y en la capital, en donde participó en los mitín de la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM y RSP), Marina Vitela Rodríguez, Ebrad aseguró que lo hizo como un ciudadano y con previa autorización conforme lo marca la ley.

"Soy un ciudadano libre, hoy es un día que no tengo actividades o no consideramos actividades allá en México, pedí autorización conforme a la ley, entonces yo puedo dar mi opinión, siempre y cuando no use yo recursos que son del Gobierno", explicó Marcelo Ebrad.

Al ser cuestionado sobre los ataques de los que ha sido víctima Vitela Rodríguez, Ebrad aseguró que el "éxito genera envidia y ataques".

Y agregó: " pero lo cierto es que por ella hablan sus hechos, ha sido una vida de reponer y de sobrepasar todo tipo de inconvenientes y de adversidades muy grandes que son las que viven en la mayor parte del pueblo. Tienes una persona que entiende lo que está sucediendo, lo que le cuesta a la mayor parte no solo de las mujeres sino de los hombres también salir adelante, mantener a tu familia, situaciones muy adversas, muy críticas, entonces está acostumbrada a triunfar, tienes una gente resulta que ha salido a triunfar y que está preparada, entonces mejor no se puede".