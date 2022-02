Departamento en Palacio Nacional es modesto si se compara con cómo vivían Peña Nieto y Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el departamento que habita con su familia dentro de Palacio Nacional es modesto si se compara la forma en cómo vivían los presidentes.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que cuando visitó en su calidad de presidente electo al entonces mandatario Enrique Peña Nieto, este le mostró el departamento porque en su campaña había declarado que quería vivir en Palacio Nacional.

Reconoció que le costó "un poco de trabajo" convencer a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller de mudarse al recinto histórico.

"Yo llegué a vivir a Palacio porque aquí vivió y murió Juárez y vivo en un departamento y les diría modesto para como vivían antes (los demás presidentes). Sí es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso Calderón y Peña. Como yo en campaña hablé de que quería vivir aquí, cuando visité al presidente Peña ya siendo presidente electo me dijo: 'mire, le voy enseñar' y ya me mostró el departamento y ahí vivo. Me costó un poco de trabajo convencer a Beatriz", comentó.