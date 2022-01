Denuncian riesgo por contacto en árbol del Parque Victoria en Lerdo

Luego de las remodelaciones millonarias del Parque Victoria, fue colocado un contacto eléctrico dúplex (para clavijas) sobre el tronco de un árbol grande en uno de los principales accesos del parque, del lado de la nieve Chepo y los jueguitos.

La ocurrencia fue denunciada por personas que acuden a caminar y a correr al parque, que es uno de los más representativos de Lerdo pues, como se sabe, una sobrecarga eléctrica en un circuito no protegido, puede provocar un incendio que puede alcanzar la temperatura de los materiales próximos, pero no sólo eso, las ramas y troncos de los árboles pueden conducir la corriente eléctrica e incluso para sufrir una descarga no es necesario que el árbol esté tocando el cable, se pueden producir arcos eléctricos por proximidad, es decir, hay una razón plenamente justificada por la cual no se usan los árboles como postes de cables de energía.

Fue apenas hace dos meses que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, presidió la entrega de las obras de remodelación realizadas en el parque Victoria, de Lerdo, Durango, donde se realizó una inversión federal y estatal de 12.95 millones de pesos.

Las obras realizadas en el parque Victoria consistieron en la construcción de dos canchas de minifutbol en una área de 354.20 metros cuadrados (m2); también la adecuación de la cancha de voleibol existente de la misma superficie; y la adecuación de la trotapista de 3,145 m2.

Se colocó lámina galvanizada en el domo de la cancha de basquetbol existente en una superficie de 640 m2 y se rehabilitaron las áreas de juegos infantiles, el área de ejercicios y el mobiliario urbano.

Para la construcción de guarniciones y banquetas en el parque, se contemplaron las calles alrededor del mismo y andadores interiores (diagonales) de este espacio público.

Es justo en el área cercana a los juegos infantiles, las bancas, andadores y trotapista donde se encuentra el contacto eléctrico a la intemperie, con los riesgos que conlleva.