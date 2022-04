Denuncian quema de espectaculares de Betzabé Martínez y Marina Vitela en Gómez Palacio

La coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena-PVEM-PT y RSP, denunció esta mañana la quema intencional de dos espectaculares ubicados en la zona del bulevar Carlos Herrera y CBTS #147 en Gómez Palacio.

Otoniel García Navarro, dirigente estatal de Morena, dijo que como consecuencia de una guerra sucia "se empieza a ver agresiones y vemos el día de hoy que dos espectaculares, uno de Marina Vitela y otro de Betzabé, amanecen quemados y sabemos que son los equipos de Esteban Villegas y que son los equipos de Leticia Herrera".

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Dijo que ante la desesperación de ver cómo van las candidatas empiezan a recurrir a las agresiones y a la guerra sucia "y debo decirles que sí deben de estar preocupados pero deben de estar muy contentos todos los habitantes de Gómez Palacio y de Lerdo porque por primera vez vamos a tener una gobernadora lagunera y sin duda vendrán los mejores tiempos para Gómez Palacio y para Lerdo".

El dirigente estatal de Morena dijo que "fueron violentados por los equipos de Esteban Villegas y de Leticia Herrera y hoy estaremos preparando la denuncia en dos sentidos ante la Fiscalía por los daños pero también ante las instancias electorales".

Comentaron que en Mapimí han sido ellos los que directamente han estado agrediendo a compañeros de Morena "y que son los equipos identificados con ellos los mismos que le ayudan a Lety y a Esteban y han estado tratando de intimidar en la zona rural y ya le tocará a la autoridad investigar".

Lo que dice Betzabé

"Fue muy desafortunado para mí despertarme y revisar mi teléfono y darme cuenta de lo que estaba pasando y de inmediato me fui al lugar e hice un video llamando a jugar limpio definitivamente la gente no quiere eso cuando digo que es tiempo de la gente hablo de propuestas y de escuchar a la gente no busquemos desvirtuar la atención de la población", dijo la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, quien además hizo un llamado al juego limpio. "Después de ciertos infiernos no cualquier demonio me quema", comentó.

Comentó que el miércoles golpearon a un joven de su equipo.

"Golpearon a uno de mis chavos de las brigadas. Lo golpearon, se lo llevaron y lo dejaron en una carretera. Las denuncias ya se están haciendo. Como sabemos, no podemos interferir en las declaraciones para que no afecte la investigación, sin embargo, yo también le dije a los chavos: ‘no están solos, no los voy a dejar solos y no voy a dejar porque la justicia se hace desde ahoritay esto es guerra sucia y es desesperación’", dijo.